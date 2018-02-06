Польша не позволит обвинять в Холокосте государство и народ - Дуда

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Польша не будет запрещать говорить правду о Холокосте, но не позволит обвинять в этом преступлении государство и народ, заявил президент страны Анджей Дуда во вторник.

Ранее Дуда сообщил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, а затем направит его на рассмотрение Конституционного суда. Еще на стадии обсуждения закон вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Я абсолютно не хотел бы, чтобы кто-либо из них имел какие-либо сомнения относительно того, может ли он оглашать свои свидетельства, не опасаясь, что подпадет под уголовную ответственность в соответствии с польским законодательством… Одновременно для меня необычайно важно, чтобы мы, как поляки, как государство польское, как народ польский не были обвиняемы в участии в Холокосте, как некоторые говорят, что мы принимали институциональное участие в Холокосте, что это имело системный характер", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что во время этих трагических событий Польши не существовало как государства, поэтому говорить об институциональном участии страны в Холокосте неприемлемо.

"Историческая правда такова, что поляки никаким институциональным образом, никаким системным образом не принимали участия в Холокосте. Мы все досконально знаем, что Польши не было в то время. Не существовало государство польское, не существовали институты государства польского", — подчеркнул польский президент, напомнив, что польские подпольщики противостояли преступлениям нацистов в отношении евреев, был организован Совет помощи евреям "Жигота".

Президент отметил, что были отдельные случаи недостойного поведения поляков, тем более что в Польше за укрывание евреев грозила смертная казнь.

"Конечно, я не отрицаю, были позорные случаи. Были шмальцовники (люди, которые шантажировали евреев и укрывавших их поляков — ред.). Был также страх, обычная подлость, выдавание людей, чтобы получить материальное вознаграждение, Был также страх перед смертью, страх перед тем, что придут немцы, найдут евреев и уничтожат семью", — продолжил Дуда.

"Никто из нас сейчас, особенно молодое поколение, не в состоянии представить себе, какие тогда были чувства у людей, и что такое, понимать, что твоя семья каждую минуту может быть убита. Но хочу повторить еще раз. Не было никакого системного участия ни государства польского и никаких польских институций в немецких фабриках смерти", — заключил Дуда.

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