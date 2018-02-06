В Раде назвали беспрецедентным оскорблением "бандеровский" закон в Польше

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрированы два проекта постановлений в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши обновленного закона об Институте национальной памяти, который, в частности, предполагает уголовную ответственность за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

Читайте также: Западный фронт открыт: поляки "наступают" на… УПА

В проекте постановления об обращении Верховной Рады к президенту, Сейму и Сенату Польши (№7551) призывают не допустить введения в действие изменений в закон об Институте национальной памяти.

"Принятие указанных изменений является прямым вмешательством во внутренние дела Украины и по сути выдвижением территориальных претензий, в части определения территории Галичины как "Восточной Малопольши". Они представляют угрозу для украинцев независимо от гражданства. Такие решения польского Сейма — это беспрецедентное оскорбление, состоявшееся на фоне попыток Украины построить добрососедские отношения с Польшей", — говорится в пояснительной записке к проекту, инициаторами которого выступили народные депутаты Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Андрей Билецкий, Олег Петренко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

Кроме того, как ранее сообщалось РИА Новости Украина, в Раде также зарегистрировали проект постановления о Заявлении ВР в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши "антибандеровского закона" (№7553).

Как следует из пояснительной записки, заявление имеет целью продемонстрировать позицию Верховной Рады относительно принятого польского закона и "будет способствовать проведению диалога с польской стороной во избежание негативных последствий, принятых законодательных актов".

Читайте также — Запад: гибридная война переросла в "гибридный режим Порошенко"

Авторами данной инициативы выступили 13 народных депутатов, в том числе заместитель председателя парламента Оксана Сироид, лидеры фракций "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народного фронта" Максим Бурбаки, Радикальной партии Олег Ляшко, представители фракций "Батькивщина" и "Самопомич" и внефракционные парламентарии.

Отметим, что закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.