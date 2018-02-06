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    Табу на Бандеру. Президент Польши анонсировал подписание закона

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    Украина - Польша: Бандера раздора (411)

    (обновлено: )838130
    Анджей Дуда заявил о своем решении подписать закон о запрете "бандеровской идеологии" во вторник в специальном заявлении. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, однако затем направит его на рассмотрение Конституционного суда страны.

    О своем решении Дуда сообщил во вторник в специальном заявлении.

    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    Бандера раздора. Посольство Польши в осаде киевских националистов

    Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". В силу закон вступит после того, как его подпишет президент. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

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    В свою очередь украинские националисты провели пикетирования дипломатических площадок Польши в Украине. Они требуют от президента республики не подписывать закон. Представители партии "Свобода" в ответ на действия Варшавы зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага ОУН-УПА наряду с государственным.

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