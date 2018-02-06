наверх
06.02.201813:52
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    В мире

    Дуда подписал скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии" - СМИ

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (411)

    (обновлено: )797210
    По информации СМИ, польский президент подписал скандальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.

    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    Бандера раздора. Посольство Польши в осаде киевских националистов

    После подписания закон будет направлен на рассмотрение Конституционного суда Польши, сообщает Укринформ. 

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

    Читайте также — Запад: гибридная война переросла в "гибридный режим Порошенко"

    Отметим, что польский закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анджей Дуда на саммите НАТО в Польше
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину