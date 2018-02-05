СМИ выяснили, как Рада ответит Польше по закону о "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 6 февраля, на восьмой сессия Верховная Рада планирует принять обращение к Сейму Польши, по поводу закона о "бандеровской идеологии", сообщает "Страна", которая получила проект соответствующего решения Рады.

Как заявил член комитета по иностранным делам, народный депутат Светлана Залищук ("Блок Петра Порошенко"), проект заявления Рады относительно польского закона не будет симметричным ответом на данный законодательный акт.

Страна Обращение к Сейму Польши от Верховной Рады

Страна Обращение к Сейму Польши от Верховной Рады

"Ключевой момент в нашем проекте: мы не отвечаем симметрично, тем не менее, считая, что решение польского парламента не было мудрым. Оно, напротив, усиливает эскалацию, подрывает традиционные конструктивные отношения с Варшавой", — сообщила Залищук. По ее словам, в проекте заявления отмечается, что польский закон нивелирует принятую в 2016 году совместную декларацию памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады.

"Мы также осуждаем ограничение дискуссии относительно Холокоста. И мы не принимаем коллективную ответственность относительно преступлений против человечества, которая должна быть индивидуальная, как требует того международное право", — отметила Залищук.

По ее словам, заявление также содержит призыв к президенту Польши Анджею Дуде ветировать закон.

Сенат Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.