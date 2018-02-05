Польский премьер встал на защиту закона о запрете "бандеровской идеологии"

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    Украина - Польша: Бандера раздора (392)

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    Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.
    Канал Kancelaria Premiera на Youtube

    Как сообщает Польское радио, на видео выступает глава польского правительства Матеуш Моравецкий, а его обращение проиллюстрировано архивными материалами и снимками.

    Премьер-министр говорит, в частности, о том, что "Польша была первой жертвой Третьего Рейха, а смерть и страдания в нацистских немецких концлагерях были общей судьбой евреев, поляков и членов многих других народов и этнических групп".

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    Он также отмечает, что Польша оказалась под немецкой и советской оккупацией, и почти каждая польская семья потеряла во время войны кого-то из своих близких. Моравецкий подчеркивает, что отрицание Холокоста является фальсификацией истории, так же как умаление ответственности настоящих авторов преступлений и приписывание ее жертвам.

    "Мы хотим бороться с ложью в каждой форме", — декларирует премьер-министр.

    Как объясняет глава правительства, именно таким было намерение внесении изменений в закон об Институте национальной памяти. 

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