Запрет "бандеровской идеологии" в Польше. Гройсман поразил ответом

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятие польским сенатом закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", заявил, что украинцы сами разберутся со своими героями и историей, призвал не мешать отношениям двух стран.

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"Я хочу подчеркнуть, что Украина не настроена на обострение отношений между странами-партнерами, друзьями и считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, чтобы не создавать каких-либо прецедентов для разногласий. Вы видите реакцию всего мира на это законодательство (польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии – Ред.). Я хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, сами разберемся с собственными героями, с собственной историей", — сказал журналистам Гройсман во время рабочей поездки по Киевской области, общение транслировал телеканал "Прямой".

Он отметил, что выступает за развитие добрососедских отношений и "категорически против того, что может этим отношениям помешать".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.