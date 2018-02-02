наверх
02.02.201819:28
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Запрет "бандеровской идеологии" в Польше. Гройсман поразил ответом

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (385)

    (обновлено: )992013
    Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина сама разберется с собственными героями. По его мнению, необходимо развивать добрососедские отношения.
    Рада приняла бюджет на 2018 год
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя принятие польским сенатом закона о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", заявил, что украинцы сами разберутся со своими героями и историей, призвал не мешать отношениям двух стран.

    Читайте также: Последняя капля. Дело Гужвы в состоянии поставить Украину на уши

    "Я хочу подчеркнуть, что Украина не настроена на обострение отношений между странами-партнерами, друзьями и считаю, что есть много чувствительных вопросов, которые поднимать, возможно, не нужно, чтобы не создавать каких-либо прецедентов для разногласий. Вы видите реакцию всего мира на это законодательство (польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии – Ред.). Я хочу подчеркнуть, что мы, украинцы, сами разберемся с собственными героями, с собственной историей", — сказал журналистам Гройсман во время рабочей поездки по Киевской области, общение транслировал телеканал "Прямой".

    Он отметил, что выступает за развитие добрососедских отношений и "категорически против того, что может этим отношениям помешать".

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает