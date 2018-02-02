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    Политика

    Посла Польши пригласили на "Бандеровские чтения" в Киеве

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (386)

    (обновлено: )433011
    В центре "Украинские студии стратегических исследований" посчитали нужным пригласить на чтения Яна Пекло "в связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов".
    Ян Пекло
    Facebook Яна Пекло

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. 

    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    "Лісовий вісник"
    Тренд дня: "запрет бандеровщины в Польше — подзатыльник Киеву"
    Директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине Яна Пекло на V Бандеровские чтения 9 февраля, передает пресс-служба аналитического центра.

    Сообщается, что в направленном Пекло приглашении, в частности, говорится: "В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами".

    "Нуждаемся в профессиональном обсуждении международной ситуации, в которой находится Украина и регион между Балтийским и Черным морями, — говорится в приглашении. — Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам".

    Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

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