Посла Польши пригласили на "Бандеровские чтения" в Киеве

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.

Директор Негосударственного аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине Яна Пекло на V Бандеровские чтения 9 февраля, передает пресс-служба аналитического центра.

Сообщается, что в направленном Пекло приглашении, в частности, говорится: "В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами".

"Нуждаемся в профессиональном обсуждении международной ситуации, в которой находится Украина и регион между Балтийским и Черным морями, — говорится в приглашении. — Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам".

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.