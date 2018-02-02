Посла Польши пригласили на "Бандеровские чтения" в Киеве

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина.
Сообщается, что в направленном Пекло приглашении, в частности, говорится: "В связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов, навязываемых пропагандой Российской Федерации, считаем необходимым осуществить беспристрастный и взвешенный анализ прошлого и настоящего сложных отношений между нашими народами".
"Нуждаемся в профессиональном обсуждении международной ситуации, в которой находится Украина и регион между Балтийским и Черным морями, — говорится в приглашении. — Верим, что без независимой Украины нет независимой Польши и лишь окончательный распад Российской империи, в борьбе с которой погиб Степан Бандера, принесет процветание нашим государствам".
Ранее Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.