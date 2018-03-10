Ангела Меркель сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу. Премьер Польши ей возразил.
Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.
Накануне премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии", комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с главредом "Страны" Игорем Гужвой, к тому же в Украине запретили родительские комитеты в школах.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, необходимо готовиться к "вторжению" России в Украину. Если это произойдет, "лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия".
В президентском дворце в Варшаве состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми министрами. Ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.
Когда в странах Евросоюза кому-то присваивают статус беженца, они меньше всего сообщают об этом государствам, от преследования которых эти граждане получают такой статус, разъясняет юрист Андрей Портнов.
Премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что "Киев был и остается открытым и готовым к плодотворному и стратегическому сотрудничеству с Польшей, которая является одним из ключевых партнеров Украины в Европе и мире".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правящая партия Польши сформулировала еще перед выборами позицию, что "не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ангела Меркель сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу. Премьер Польши ей возразил.
Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.
Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.