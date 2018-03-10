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    Матеуш Моравецкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши обещает изменения в "антибандеровский закон"
    13:42 23.02.2018
    274Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что закон об Институте национальной памяти обязательно рассмотрят в Конституционном суде Польши, а после этого парламент внесет в него изменения.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Ангела Меркель
    Премьер Польши публично поспорил с Меркель из-за "Северного потока-2"
    16:09 16.02.2018
    1524
    Ангела Меркель сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу. Премьер Польши ей возразил.
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером
    20:58 12.02.2018
    3048
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький отметил, что для украинцев Богдан Хмельницкий - это национальный герой, в отличие от Польши.
    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете бандеровской идеологии. Видео
    Польский премьер встал на защиту закона о запрете "бандеровской идеологии" 
    00:37 05.02.2018
    702Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Канцелярия премьер-министра Польши разместила в сети ролик на английском языке, посвященный истории Польши в период Второй мировой войны, объясняющий цель внесении изменений в закон об Институте национальной памяти.
    Флаги Украины и Польши
    Хроника 1 февраля: обстрел минобороны ДНР, запрет "бандеровской идеологии" в Польше
    09:20 02.02.2018
    464Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Накануне премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии", комитет защиты журналистов сделал заявление по ситуации с главредом "Страны" Игорем Гужвой, к тому же в Украине запретили родительские комитеты в школах.
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши уточнил позицию по поводу запрета "бандеровской идеологии"
    23:00 01.02.2018
    820Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сражаясь с неправдой об участии польского государства в преступлениях немецкой машины, "Польша выступает на стороне правды".
    Матеуш Моравецкий
    Польский премьер призвал готовиться к "вторжению" России в Украину
    04:38 28.01.2018
    1653Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, необходимо готовиться к "вторжению" России в Украину. Если это произойдет, "лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия".
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши призвал поставить вне закона нацистские организации
    17:34 23.01.2018
    202
    Премьер-министр Польши заявил, что "организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона".
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши заявил о десятках тысяч украинских беженцев в стране
    08:33 10.01.2018
    119
    Матеуш Моравецкий заявил Жан-Клоду Юнкеру, что в свое время Польша приняла тысячи беженцев из Чечни, которые бежали оттуда от двух войн, а сейчас имеет дело с последствиями конфликта в Донбассе.
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши сменил значительную часть правительства страны
    14:38 09.01.2018
    149
    В президентском дворце в Варшаве состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми министрами. Ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского.
    Безвизовый режим Украины с ЕС. На польско-украинской границе
    Нелегальные мигранты. Польша откажется, Украина согласится
    08:29 09.01.2018
    3533
    Если в Украину попадет более-менее ощутимое количество беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, не исключено, что ксенофобия и культурные различия породят серьезные проблемы.
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
    Мигранты как панацея. Чем украинцы выгоднее Польше?
    20:36 07.01.2018
    1210Мигранты штурмуют ЕС
    Польские власти не отходят от позиции по отказу принимать беженцев с Ближнего востока и Северной Африки, оправдывая это приемом нескольких сотен тысяч мигрантов из Украины.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: украинское посольство в Польше безграмотно
    17:37 04.01.2018
    1329Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Когда в странах Евросоюза кому-то присваивают статус беженца, они меньше всего сообщают об этом государствам, от преследования которых эти граждане получают такой статус, разъясняет юрист Андрей Портнов.
    Флаги Украины и Польши
    Дружбе крепнуть! Новый премьер Польши заявил о поддержке Украины
    07:48 03.01.2018
    2236Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что "Киев был и остается открытым и готовым к плодотворному и стратегическому сотрудничеству с Польшей, которая является одним из ключевых партнеров Украины в Европе и мире".
    Матеуш Моравецкий
    Польша не будет принимать беженцев-мусульман, но примет из Украины
    23:34 01.01.2018
    477
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правящая партия Польши сформулировала еще перед выборами позицию, что "не будем мы принимать в Польше мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки".
    Флаги Украины и Польши
    Угрожай и скандаль: хроники вражды Украины и Польши
    10:42 13.12.2017
    1600Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Визит в Украину польского президента Анджея Дуды, остававшийся долгое время под вопросом, проходит на фоне одного из сильнейших кризисов в отношениях Киева и Варшавы за последние два десятка лет.
    Матеуш Моравецкий
    Новый премьер Польши пообещал обойтись без идеологических крайностей
    01:47 13.12.2017
    172Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Матеуш Моравецкий, выступая в сейме с программной речью, подчеркнул, что новое правительство Польши будет избегать идеологических крайностей.
    Матеуш Моравецкий
    Моравецкий об отношениях с Украиной. Нужно придать новое качество
    19:51 12.12.2017
    128
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что планирует углубить наши отношения с Украиной, Литвой, Грузией и придать им новое качество.
    Матеуш Моравецкий
    Новый премьер Польши рассчитывает "не зависеть" после 2022 г от газа РФ
    18:26 12.12.2017
    236
    Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что есть шанс, что после 2022 года страна станет независимой от закупок российского газа и ценового диктата.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером
    20:58 12.02.2018
    3048
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький отметил, что для украинцев Богдан Хмельницкий - это национальный герой, в отличие от Польши.
    Премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер ФРГ Ангела Меркель
    Премьер Польши публично поспорил с Меркель из-за "Северного потока-2"
    16:09 16.02.2018
    1524
    Ангела Меркель сказала, что Германия считает газопровод "Северный поток-2" экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу. Премьер Польши ей возразил.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Матеуш Моравецкий
    Премьер Польши обещает изменения в "антибандеровский закон"
    13:42 23.02.2018
    274
    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что закон об Институте национальной памяти обязательно рассмотрят в Конституционном суде Польши, а после этого парламент внесет в него изменения.
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