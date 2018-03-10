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    государственная граница

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 435
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    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада многократно увеличила штрафы за нарушение границы и въезд в зону АТО
    12:10 27.02.2018
    563Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей.
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Венгерская граница
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
    Ситуация на границе Украины и Польши. Архивное фото
    Накипело: "челноки" угрожают перекрыть границу на целый день
    13:34 02.02.2018
    630
    Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
    Слон нелегально пересек границу Лаоса и Китая. Видео
    В Китае слоны без проблем пересекают границу 
    11:27 31.01.2018
    102
    Камеры наблюдения зафиксировали момент, как дикий слон пересекает ограждение на контрольно-пропускном пункте, расположенном на границе Китая и Лаоса.
    Блокировка КПП на границе
    Львовская область: протестующие блокируют КПП и не собираются уходить
    09:34 29.01.2018
    1368Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье
    Специальный корреспондент со Львова Андрей Галицкий сообщает, что активисты готовы потерпеть пару дней и не выезжать в Польшу, чтобы добиться возврата старых таможенных правил.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    В Госпогранслужбе сообщили, как ответила Россия на биометрический контроль
    16:18 09.01.2018
    4165Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    Биометрика на кордоне Украины: реакция молдаван
    08:14 07.01.2018
    2527Украина вводит биометрику для иностранцев
    На украинской границе заработал биометрический контроль. Однако граждане Молдовы пока продолжают пересекать украинскую границу на основе простых загранпаспортов. Как говорят в Погранслужбе, украинская сторона не уведомляла молдавские власти об изменениях.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной
    19:44 02.01.2018
    6381Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
    Истребители Су-27СМ. Архивное фото
    Латвия сообщила об обнаружении двух российских истребителей у своих границ
    04:47 12.11.2017
    229
    По информации пресс-службы Национальных вооруженных сил Латвии, латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.
    Дмитрий Ярош
    Ярош о прорыве Саакашвили: я бы открыл огонь на поражение
    16:47 28.09.2017
    2377"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам народного депутата Дмитрия Яроша, государство для того и существует, чтобы не допускать перехода каких-то определенных границ, "если эти границы перейдены, то государство должно на это реагировать".
    Ситуация на границе с Крымом
    На границе Крыма и Украины построят дополнительные укрепления
    14:53 27.09.2017
    682Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По информации крымского пограничного управления ФСБ, обустройство границы связано с необходимостью обеспечить безопасность населения Крыма и туристов.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу. Архивное фото
    Приговор Саакашвили. Сто евро - базарная цена руководства страны - Портнов
    15:54 24.09.2017
    1373"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По мнению юриста Андрея Портнова, штраф за пересечение границы в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - смешная сумма для экс-президента Грузии.
    Во Львове пограничники вручили Саакашвили протокол об административном правонарушении
    В понедельник суд может запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины
    06:45 18.09.2017
    1472"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Государственная пограничная служба Украины имеет претензии к Саакашвили лишь за "незаконное пересечение границы". Санкция за это административное правонарушение предусматривает штраф до 325 долларов.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    Прорыв границы: во Львовской области будут судить Саакашвили
    18:22 17.09.2017
    1132"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как сообщила представитель пресс-службы партии Саакашвили "Движение новых сил" Марьяна Поштар, истцом является Государственная пограничная служба. Михаил Саакашвили обязательно будет на суде.
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
    В Раде назвали "прорыв Саакашвили" унижением Украины
    05:45 11.09.2017
    6054"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам первого заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, поступки Михаила Саакашвили и его сторонников - "это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по границе и пограничникам".
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    МИД Польши вызвал посла Украины из-за Саакашвили
    03:38 11.09.2017
    2331"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили.
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу
    Полиция открыла производство по факту прорыва границы Саакашвили
    02:35 11.09.2017
    473"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации полиции, действия Михаила Саакашвили квалифицированы по признакам ч.1 ст.332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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    Венгерская граница
    Доверия нет. ЕС закрывает проект модернизации границы Украины
    16:23 21.02.2018
    5758
    NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
    Флаг Польши
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    19:12 23.02.2018
    2808
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    Донбасс: массовые задержания на границе
    14:32 09.02.2018
    2572
    Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС
    07:58 18.02.2018
    976
    Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Польша, как суверенное государство, имеет право самостоятельно решать, какой будет ее миграционная политика.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Рада многократно увеличила штрафы за нарушение границы и въезд в зону АТО
    12:10 27.02.2018
    563
    Документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей.
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