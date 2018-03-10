Документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей.
NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
Активисты требуют от депутатов, чтобы те приняли решение и отменили условие пребывания за рубежом 24 часа, которое позволяет завезти на территорию Украины товаров не более 50 кг стоимостью до 500 евро без пошлины.
По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
На украинской границе заработал биометрический контроль. Однако граждане Молдовы пока продолжают пересекать украинскую границу на основе простых загранпаспортов. Как говорят в Погранслужбе, украинская сторона не уведомляла молдавские власти об изменениях.
По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, какими будут ответные шаги РФ на введение биометрического контроля, нельзя сказать определенно, но они последуют обязательно, поскольку такова международная практика.
По информации пресс-службы Национальных вооруженных сил Латвии, латвийские самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили истребители Вооруженных сил России у морской границы.
По словам народного депутата Дмитрия Яроша, государство для того и существует, чтобы не допускать перехода каких-то определенных границ, "если эти границы перейдены, то государство должно на это реагировать".
По словам первого заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко, поступки Михаила Саакашвили и его сторонников - "это действо не против украинской власти или президента, а против украинского государства, это удар по границе и пограничникам".
По словам евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, украинская власть не имела законных оснований для запрета въезда в Украину экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили.
По информации полиции, действия Михаила Саакашвили квалифицированы по признакам ч.1 ст.332 УК. За совершение этого уголовного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
NYT напоминает, что МВФ и Евросоюз, "раздраженные постоянными отсрочками в создании давно обещанного независимого антикоррупционного суда и другими задержками, отказали Украине в очередном транше финансовой помощи".
Согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется.
Документ предусматривает повышение штрафов за сопротивление правоохранителям и пограничникам в виде злостного неповиновения требованиям военнослужащих или пограничников во время выполнения ими служебных обязанностей.
В воскресенье с полуночи в страны Европейского Союза после вступления в силу безвиза уже въехали тысячи граждан Украины, сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Во время выполнения заводских испытаний малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Аккерман" приняли участие в боевой операции по недопущению пересечения морской границы Украины кораблями российских ВМС.
Пограничники втрое увеличили количество пропускаемого грузового транспорта в пункте пропуска "Бачевск" Сумской области на границе с Россией, расширив в пятницу число полос движения и пограничных нарядов.