В Госпогранслужбе сообщили, как ответила Россия на биометрический контроль

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КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля, заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

По его словам, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", — сказал Серватюк, передает пресс-центр МВД в Facebook.

Он отметил, что Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.