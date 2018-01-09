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    Политика

    В Госпогранслужбе сообщили, как ответила Россия на биометрический контроль

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (22)

    (обновлено: )948131
    По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Василия Серватюка, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.
    Система контроля биометрических данных иностранцев
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 9 янв  — РИА Новости Украина. Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля, заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его словам, российская сторона отвечает на внедрение биометрического контроля Украины, а именно не пускает автомобили с украинской регистрацией на свою территории.

    "Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", — сказал Серватюк, передает пресс-центр МВД в Facebook.

    Он отметил, что Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

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