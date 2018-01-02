Рудяков: Россия ответит на "биометрику" уже скоро, весной

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В первые сутки 2018 года биометрический контроль при пересечении границы Украины прошли 1900 граждан России. Обязательный биометрический контроль для граждан 71 страны, в том числе Российской Федерации, был введен Украиной с 1 января 2018 года. В тестовом режиме система биометрического контроля заработала в декабре 2017 года: на основных КПП на границе с Россией, на железнодорожном транспорте и в аэропортах.

Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было, а граждане спокойно реагируют на сканирование отпечатков пальцев.

"Для людей, которые въезжали по более простой процедуре, а теперь по более сложной, в любом случае добавились какие-то ужимки и прыжки на границе. Раз процедура усложнена, значит это уже не так нормально, как было до ее введения. С другой стороны, если они сделали проведение этой процедуры достаточно доступно и просто, то здесь, действительно, сложности небольшие. Учитывая, что граждане России от нас и от нашей пограничной службы давно ждут гораздо больших препятствий при въезде на нашу территорию, то, действительно, можно согласиться, что это относительно нормально", — сказал РИА Новости Украина директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

Эксперт-международик ожидает, что в этом году россиян будут ожидать дополнительные трудности при пересечении границы с Украиной.

"Это новая процедура, как и любая процедура, может быть нейтральной, может использоваться для защиты каких-то собственных интересов, а может использоваться как инструмент для нанесения вреда для совершения провокационных действий. Тут диапазон может быть очень широкий: лишь бы был заказчик и лишь бы была необходимость в каких-то действиях. Так что тут все только начинается, поэтому об этом можно судить только гипотетически, с этой новой процедурой в наступившем году еще будут новости всякого рода, в том числе не очень приятные и нежелательные для всех", - прогнозирует Рудяков.

Что касается ответных мер Российской Федерации, то эксперт не сомневается, что они будут введены в ближайшее время.

"Определенные шаги будут предприняты с российской стороны и по ужесточению контроля за въездом украинских граждан на территорию России. Какими они будут и будет ли биометрический контроль, нельзя сказать определенно, но ответные шаги будут обязательно просто потому, что такова международная практика. Если одна сторона делает шаг, который может быть расценен другой стороной как чрезмерный, недружественный, как такой, который не стоило бы делать, то она сначала словесно заявляет свои возражения. Поскольку российская сторона уже давно научена горьким опытом, что Украине все равно — заявляй, не заявляй, она на это не реагирует, то очевидно какие-то шаги уже готовятся и, возможно, уже до конца первого квартала будут введены в действие", — считает Рудяков.

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По мнению эксперта, официальный Киев не ограничится введением биометрического контроля для россиян, и до конца года будет принято решение о введении визового режима с Россией.