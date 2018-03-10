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    Брянск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Молоточек судьи
    В России украинца приговорили к 11 годам колонии за контрабанду центнера гашиша
    19:15 07.08.2017
    208
    Согласно решению Брянского областного суда, гражданин Украины Сергей Кныш признан виновным в "контрабанде наркотического средства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".
    Наручники. Архивное фото
    Известный ювелир из Украины осужден в России
    03:30 28.07.2017
    1248
    Дело Игоря Лобортаса рассматривалось по статье "уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере".
    Солист рок-группы Ответ Чемберлену Александр Чижиков
    Солиста известной рок-группы жестоко убили в Брянске
    13:39 29.07.2016
    950
    Следствие и правоохранительные органы разыскивают причастных к совершению преступления и обращаются к гражданам, располагающим сведениями о случившемся, с просьбой сообщить любую значимую для дела информацию следователям.
    ДТП на трассе Брянск - Новозыбков
    Число погибших в ДТП под Брянском возросло до 17
    11:06 17.03.2015
    259
    Как отмечается, на данный момент в больнице остаются двое пострадавших, они находятся в отделении травматологии, угрозы их жизни нет.
    ДТП на трассе Брянск - Новозыбков
    ДТП под Брянском с 16 погибшими: водителем грузовика оказался украинец
    10:07 16.03.2015
    715
    Как отмечается, в райбольницу были госпитализированы четверо граждан Узбекистана: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин и одна женщина были направлены в реанимацию, их состояние оценивалось как тяжелое.
    Санитарно-ветеринарный контроль мяса. Архивное фото
    РФ вернула Украине более 1 т сала и мяса - Россельхознадзор
    11:55 29.09.2014
    234
    Сало в Россию везли жители Украины и Молдавии с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах, кроме того, они не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, уточняют в Россельхознадхоре.
    Губернатор Брянской области Николай Денин на международном фестивале славянских народов Славянское единство
    Брянск пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство"
    16:22 04.04.2014
    162
    Брянская область пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство", который ежегодно проводится на стыке границ России, Украины и Белоруссии и собирает до 40 тысяч гостей, сообщил журналистам глава региона Николай Денин.
    Радиолокационная станция (РЛС)
    Брянский завод удвоит выпуск комплектующих для РЛС
    20:26 31.03.2014
    36Политический кризис в Украине
    Брянский электромеханический завод удвоит производство составных частей для бортовых РЛС авиационного базирования, чтобы возместить поставки из Украины, сообщил журналистам генеральный директор БЭМЗ Федор Дмитрук.
    Доллары США
    Жители Брянской области собрали около $35 тыс помощи Крыму
    14:41 25.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Брянская область за две недели собрала 1,4 млн рублей (около $35 тыс ) благотворительной помощи жителям Крыма, сообщает региональный департамент финансов.
    Российский флаг
    Брянская область готова принять 1,3 тыс беженцев из Украины
    16:47 24.03.2014
    162Присоединение Крыма к РФ
    Брянская область уже разместила несколько украинских семей в социальных учреждениях региона и готова принять и обеспечить работой еще 1,3 тысячи жителей Украины.
    Поток грузоперевозок в Украину через Брянскую таможню снизился на 42%
    18:32 14.03.2014
    26
    Поток грузового транспорта, выезжающего на Украину из России через автомобильный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, за январь-февраль 2014 года снизился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    Больница
    Лошадь столкнулась с Mercedes на дороге в РФ, 2 человека пострадали
    15:32 14.11.2013
    8
    Кучер и пассажир гужевой повозки попали в больницу после столкновения с Mercedes-Benz на трассе под Брянском в четверг днем. Спасателям стало известно об аварии на дороге Брянск-Новозыбков около 15.20.
    Граница Украины с Россией
    Брянская таможня: перевозчики оказались не готовы к изменениям
    16:09 13.11.2013
    7
    Автоперевозчики оказались не готовы к таможенному транзиту без книжек МДП и до последнего надеялись успеть оформиться по старой системе, в результате чего на границе скопилось более двух сотен грузовиков.
    Работа таможенного пункта, архивное фото
    Поток транспорта на Брянской таможне на границе с Украиной утроился
    10:49 06.11.2013
    140
    Поток транспорта в пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни на российско-украинской границе на сегодня достигает трех тысяч автомобилей в день, что в три раза превышает проектную мощность пункта.
    Свиньи
    Два участка закрыты на границе Брянской области с Украиной из-за АЧС
    11:45 24.09.2013
    72
    Региональное пограничное управление ФСБ России со среды не будет пропускать транспорт на границе с Украиной в Суземском и Трубчевском районах Брянской области из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
    Железная дорога
    Ситуация с грузовыми вагонами с Украины на станции в РФ урегулирована
    12:10 22.08.2013
    17
    Ситуация с вагонами, простаивающими в ожидании таможенного оформления с грузами с Украины на станции Брянск, урегулирована, сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Российский губернатор подал иск к Шевчуку о защите чести и достоинства
    17:59 16.07.2013
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    Брянский губернатор Денин, которого лидер группы ДДТ Шевчук обвинил в СМИ в срыве своего концерта в Брянске, потребовал от музыканта в суде опровергнуть эти заявления и выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации.
    Пасха
    Пасхальный фестиваль "Светлая Седмица" открылся в Брянске
    20:42 06.05.2013
    38
    Пятый областной пасхальный фестиваль "Светлая Седмица" открылся в Брянске концертом оркестра Государственного академического Мариинского театра под руководством народного артиста России и Украины Валерия Гергиева.
    Министерство иностранных дел Украины
    Пострадавшие в ДТП под Брянском являются украинцами, подтвердил МИД
    18:40 20.04.2013
    30
    "Пострадали восемь граждан Украины, семь были госпитализированы в областную больницу Брянска и один в четвертую городскую больницу с травмами легкой и средней тяжести", - говорится в сообщении МИД Украины.
    Кареты российской скорой помощи
    Украинцы пострадали в ДТП с микроавтобусом в Брянской области
    13:53 20.04.2013
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    ДТП произошло на 361-м километре автодороги "Украина". В автомобиле Opel ехали граждане Таджикистана, а в микроавтобусе Mercedes - граждане Украины.
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