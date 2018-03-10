Следствие и правоохранительные органы разыскивают причастных к совершению преступления и обращаются к гражданам, располагающим сведениями о случившемся, с просьбой сообщить любую значимую для дела информацию следователям.
Как отмечается, в райбольницу были госпитализированы четверо граждан Узбекистана: двое мужчин и две женщины. Один из мужчин и одна женщина были направлены в реанимацию, их состояние оценивалось как тяжелое.
Сало в Россию везли жители Украины и Молдавии с нарушением условий транспортировки в пассажирских поездах, кроме того, они не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, уточняют в Россельхознадхоре.
Брянская область пригласит украинских соседей на фестиваль "Славянское единство", который ежегодно проводится на стыке границ России, Украины и Белоруссии и собирает до 40 тысяч гостей, сообщил журналистам глава региона Николай Денин.
Брянский электромеханический завод удвоит производство составных частей для бортовых РЛС авиационного базирования, чтобы возместить поставки из Украины, сообщил журналистам генеральный директор БЭМЗ Федор Дмитрук.
Поток грузового транспорта, выезжающего на Украину из России через автомобильный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области, за январь-февраль 2014 года снизился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кучер и пассажир гужевой повозки попали в больницу после столкновения с Mercedes-Benz на трассе под Брянском в четверг днем. Спасателям стало известно об аварии на дороге Брянск-Новозыбков около 15.20.
Автоперевозчики оказались не готовы к таможенному транзиту без книжек МДП и до последнего надеялись успеть оформиться по старой системе, в результате чего на границе скопилось более двух сотен грузовиков.
Поток транспорта в пункте пропуска "Троебортное" Брянской таможни на российско-украинской границе на сегодня достигает трех тысяч автомобилей в день, что в три раза превышает проектную мощность пункта.
Региональное пограничное управление ФСБ России со среды не будет пропускать транспорт на границе с Украиной в Суземском и Трубчевском районах Брянской области из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.
Брянский губернатор Денин, которого лидер группы ДДТ Шевчук обвинил в СМИ в срыве своего концерта в Брянске, потребовал от музыканта в суде опровергнуть эти заявления и выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации.
Пятый областной пасхальный фестиваль "Светлая Седмица" открылся в Брянске концертом оркестра Государственного академического Мариинского театра под руководством народного артиста России и Украины Валерия Гергиева.
"Пострадали восемь граждан Украины, семь были госпитализированы в областную больницу Брянска и один в четвертую городскую больницу с травмами легкой и средней тяжести", - говорится в сообщении МИД Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".