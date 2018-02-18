Яценюка бы им. Польша заботится о безопасности границ с ЕС

Владимир Матвеев, обозреватель

Польша демонстрирует, "чем есть солидарность", и "заботится о безопасности восточной границы Европейского союза", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Radio Polska со ссылкой на видео обращение, опубликованное на сайте Совета Министров страны.

По словам польского премьера, именно такую позицию продолжает отстаивать польское правительство в переговорах с европейскими партнерами.

"Помощь, над которой мы сейчас работаем, — это около 10 млн долл. на финансирование строительства скромных, но достойных бытовых условий для тех беженцев, которые, найдя крышу над головой и элементарную работу, предпочтут остаться у себя на родине, а не ехать за тридевять земель. Ведь это — их земля и их жизнь", цитирует премьера польский ресурс.

По словам Матеуша Моравецкого, Польша заботится о безопасности на восточном фланге ЕС. При этом он отметил, что правительство заинтересовано в экономическом сотрудничестве в области строительства и восстановления инфраструктуры.

Премьер Польши, находясь в Ливане, пообещал выделить на помощь беженцам в этой стране дополнительные 10 млн долларов.

Ранее глава правительства Моравецкий заявил о "суверенном праве" своей страны отказаться от помощи мигрантам из Северной Африки и с Ближнего Востока.

В частности, Моравецкий заявил в интервью телеканалу TVP 1 января, что Польша принимает украинских беженцев, что помогает снизить напряжение на востоке Евросоюза.

Моравецкий в начале января также заявил о том, что в последние годы Польша приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев.

Согласно СМИ, к примеру, в 2016 году украинцы получили 1,2 млн виз для въезда в Польшу, из которых 650 тыс. — рабочие. По данным экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского, в 2017 году украинцы получили порядка 900 тыс. рабочих виз, отмечало в ноябре агентство PAP.

Показательно, что когда на встрече в верхах Евросоюза в декабре минувшего года обсуждали проблему миграционной политики, дальнейшее развитие еврозоны и процесс Brexit, председатель Европейского Совета Дональд Туск предупредил о расколе ЕС по линиям Север-Юг и Восток-Запад.

"В нашем Экономическом и валютном союзе наблюдается раскол — простите за географическое упрощение — между Севером и Югом, - подчеркнул Туск. - А в отношении к миграции раскол — между Востоком и Западом".

В частности, лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе оказались перед лицом существенных разногласий в вопросе о квотах на прием нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу. Председательствующий на форуме Туск вызвал недовольство в Еврокомиссии, назвав обязательные квоты неэффективными и ведущими к распрям.

"Вопрос об обязательных квотах оказался очень спорным, а исходя из его важности и последствий, которые он может иметь, ему было уделено непропорционально малое внимание. В результате предложенное решение оказалось неэффективным", говорится в обращении Туска.

Туск тогда сказал, что в ближайшие полгода будет проведена реформа миграционной политики. Если она и после коррекции не устроит все страны-члены ЕС, в том числе восточно-европейские, то работа в этом направлении будет продолжена.

В этом контексте показательно, что в конце декабря минувшего года федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сказал в интервью изданию Bild am Sonntag, что распределение беженцев по странам ЕС в соответствии с фиксированными квотами ошибочно.

История с противостоянием Европейского Союза и стран Вышеградской группы по вопросу о приёме переселенцев, беженцев с Ближнего Востока и из Африки длится уже более двух лет.

По мнению ряда западных экспертов, жителям Восточной Европы кажется, что их страны превратились в «колонии» Западной Европы, и это ощущение может оказаться не менее серьезной угрозой для единства Евросоюза, чем Brexit и новая политика Администрации Трампа в отношении поддержки стран Восточной Европы.

Напомним, в ходе июльского визита президента США в Польшу, в Варшаве обсуждались вопросы коллективной обороны НАТО и сотрудничества в области энергетики в контексте реанимируемого проекта "инициатива трех морей", поддержку которому высказал Трамп.

Призывы Варшавы к увеличению американского военного контингента в Польше и увеличению поставок СПГ из США в контексте "энергобезопасности ЕС" и противоречий Варшавы и Брюсселя, Берлина по приему мигрантов, торгово-экономические интересы придали импульс встрече с президентом США.

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В связи с изложенным, Варшава скорее смотрит на "безопасность восточной границы ЕС" сквозь призму США, НАТО. Показательно, что Пентагон формирует новую службу технической поддержки на Балканах и в Восточной Европе. Варшава стремится стать одним из центров дискуссии по политике безопасности и модернизированным координационным центром НАТО в этом регионе.