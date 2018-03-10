Во время выступления на брифинге президента Белоруссии Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Глава ГПС госпитализирован в ведомственную больницу.
По заявлению пресс-службы Госпогранслужбы Украины, в условиях незавершенной демаркации украинско-белорусской государственной границы в целом удалось согласовать рубежи охраны границы и обеспечить скоординированность действий пограничных подразделений.
Адекватно оценив свой военно-промышленный потенциал и боеготовность вооруженных сил, Украина решила не отказываться от соблюдения требований "Минских соглашений". Но как теперь трактовать особый статус Донбасса?
Премьер-министр поручил создать реестр для обеспечения жильем семьи, члены которых погибли в АТО. В реестр будут включаться семьи погбишх служащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, погранслужбы, Госслужбы ЧС и других силовиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".