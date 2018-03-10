наверх
10.03.201807:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Виктор Назаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Виктор Назаренко
    Упавший в обморок глава Госпогранслужбы подал в отставку
    15:27 25.07.2017
    862
    Назаренко решил уйти в отставку по состоянию здоровья. По данным источников, исполняющим обязанности председателя ведомства на днях назначат его первого заместителя Василия Серватюка.
    Падение главы Госпогранслужбы Виктора Назаренко на встрече Лукашенко и Порошенко
    Встреча Порошенко и Лукашенко: упавший в обморок чиновник в реанимации
    11:52 22.07.2017
    2254Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Как сообщил Олег Слободян, Виктор Назаренко находится в реанимации, медики оценивают его состояние как стабильное, все жизненные показатели в норме, он еще проходит обследование.
    Виктор Назаренко
    Потерявший сознание на встрече президентов глава ГПС госпитализирован
    16:51 21.07.2017
    715Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Во время выступления на брифинге президента Белоруссии Александра Лукашенко и украинского гаранта 61-летний председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко потерял сознание. Глава ГПС госпитализирован в ведомственную больницу.
    Государственная пограничная служба Украины
    Госпогранслужба сообщила, скольким россиянам запретили въезд в Украину
    01:40 27.05.2017
    181
    По словам главы ГПСУ Виктора Назаренко, одним из оснований для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину является нарушение правил пересечения границы.
    Виктор Назаренко
    В Госпогранслужбе заявили о готовности к безвизу с ЕС
    21:50 24.05.2017
    67Европа открывает для украинцев свои границы
    Глава Госпогранслужбы заявил, что в ходе подготовки к безвизу они "внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности".
    Виктор Назаренко
    Погранслужба начала обустройство "Стены" на границе с РФ
    12:53 21.12.2016
    650
    Как заявил глава ГПСУ Виктор Назаренко, финансирование проекта "Стена" достаточно ограниченное и на данный момент не позволяет в полном объеме выполнять проект.
    Белорусская граница. Архивное фото
    Украине и Белоруссии удалось избежать провокаций на границе
    22:16 15.12.2016
    293
    По заявлению пресс-службы Госпогранслужбы Украины, в условиях незавершенной демаркации украинско-белорусской государственной границы в целом удалось согласовать рубежи охраны границы и обеспечить скоординированность действий пограничных подразделений.
    Украинско-российская граница. Архивное фото
    Госпогранслужба заявила о готовности к введению визового режима с РФ
    21:38 06.10.2016
    547Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко, в случае введения визового режима с Россией сотрудники ведомства будут готовы в выполнению решения властей.
    Конвой с гуманитарной помощью из РФ. Архивное фото
    Оружие ни разу не было найдено в гумгрузах из РФ - Госпогранслужба
    04:07 29.05.2015
    1421Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Главный пограничник Виктор Назаренко объяснил, что российские грузы не могут законно попадать в страну, потому что Украина не контролирует некоторые участки границы.
    Украинские пограничники. Архивное фото
    Госпогранслужба заявляет о военной угрозе со стороны Приднестровья
    23:28 28.05.2015
    804
    Как заявил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко, военная угроза на этом участке границы "является значительно меньшей, чем на восточных рубежах".
    Пограничный столб. Архивное фото
    Свыше 20 дел завели на пограничников за первый квартал 2015 г - Погранслужба
    08:53 28.05.2015
    171
    Согласно данным, в коррупционной деятельности уличили пятерых должностных лиц органов охраны государственного контроля.
    Виктор Назаренко
    Руководитель Погранслужбы назначен главным пограничным уполномоченным
    15:08 14.04.2015
    254Громкие отставки и назначения в Украине
    Главным пограничным уполномоченным Украины назначен генерал-лейтенант Виктор Назаренко. При этом Кабмин освободил от этих обязанностей генерала армии Украины Николая Литвина.
    Пограничный контроль. Архивное фото
    Пограничники начнут с 25 марта изымать пропуска у желающих посетить Донбасс
    12:53 13.03.2015
    1404
    Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко напомнил, что 6 марта начался переход на новый формат оформления пропусков в зоне разграничения на востоке Украины.
    Пограничник. Архивное фото
    В зоне АТО введут электронную систему пропуска - Погранслужба
    12:50 13.03.2015
    1067Донбасс - мир?
    Как сообщил Виктор Назаренко, Госпогранслужба совместно с СБУ отрабюотала план с целью усовершенствования пропускных операций на контрольных постах в зоне АТО.
    Пограничный пункт пропуска. Архивное фото
    Украина усилит пропускной режим на границе с РФ - Назаренко
    12:27 13.03.2015
    546Донбасс - мир?
    Согласно заявлению Виктора Назаренко, с 25 марта начнется замена бумажных пропусков на въезд в зону проведения спецоперации в Донбассе на электронные.
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Украина после Дебальцево, или Особый район №13
    13:30 19.02.2015
    7132Дебальцевский котел
    Адекватно оценив свой военно-промышленный потенциал и боеготовность вооруженных сил, Украина решила не отказываться от соблюдения требований "Минских соглашений". Но как теперь трактовать особый статус Донбасса?
    Украинские военные близ Дебальцево
    "Европейский вал" на Донбассе должны строить профессионалы
    06:31 19.02.2015
    949
    По мнению военного журналиста, шеф-редактора сайта bezopasnost.org Игоря Рудича, эффективность реализации проекта "Европейский вал" будет зависеть, в первую очередь, от кадров.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин одобрил новый проект "Стены" на границе с РФ
    16:19 18.02.2015
    957
    Министр Геннадий Зубков, представляя новый проект строительства заградительных сооружений на границе с РФ, отметил, что по проекту достигается главная цель.
    Пограничный пункт пропуска. Архивное фото
    Госпогранслужба в прошлом году не пустила в Украину более 15 тыс граждан РФ
    05:40 04.02.2015
    164
    В текущем году украинские пограничники не пустили на территорию Украины 432 гражданина РФ, 318 из них были задержаны.
    Арсений Яценюк
    Яценюк распорядился обеспечить жильем семьи погибших в АТО
    10:14 02.02.2015
    212
    Премьер-министр поручил создать реестр для обеспечения жильем семьи, члены которых погибли в АТО. В реестр будут включаться семьи погбишх служащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, погранслужбы, Госслужбы ЧС и других силовиков.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны