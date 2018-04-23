НАБУ через суд получило доступ к банковскому счету советника Порошенко

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к банковскому счету, которыми пользуется советник президента Петра Порошенко, бывший председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко по делу о его возможном незаконном обогащении.

Об этом говорится в решении суда, сообщают "Украинские новости".

Указано, что НАБУ с мая 2017 года расследует уголовное производство по ч.2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

В апреле текущего года детектив Бюро обратился в суд с ходатайством, в котором просил разрешить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении банка "Львов". В частности, НАБУ получило доступ к информации о движении средств по банковскому счету, которым, по информации, правоохранителей пользуется Назаренко, но который оформлен на подставное лицо.

Как следует из материалов ходатайства, в течение 2015-2016 годов экс-главой Госпогранслужбы и членами его семьи было оформлено право собственности на ряд объектов недвижимого имущества, общая рыночная стоимость которых составляет около 17,5 млн гривен.

Вместе с тем, по данным выписки из Национальной кадастровой системы, жена Назаренко также является владелицей земельного участка общей площадью 0,1 га в Бориспольском районе Киевской области, однако указанная информация отсутствует в электронной декларации чиновника.

Также во время досудебного расследования получена информация о приобретении членами семьи советника президента в период 2015-2017 годов 9 объектов недвижимости.

Ранее президент Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.