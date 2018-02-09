Донбасс: массовые задержания на границе

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Украинские силовики стали чаще задерживать жителей Донбасса, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые пересекают линию разграничения для получения пенсий и социальных выплат.

Есть серьезные опасения, что арестованные гражданские лица, попадающие в застенки специальных служб Украины, могут подвергаться пыткам и жестокому обращению. Об этом в ходе пресс-конференции, в Донецке, 9 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На Украине уже стала обычной практика арестов мирного гражданского населения, что свидетельствует о тотальном бесчинстве представителей украинских силовых структур. Причиной задержания могут стать донос, пост, опубликованный в социальных сетях, любое неодобрение действий украинских властей, а также выезд граждан ДНР на территорию, временно подконтрольную властям Украины. Участились случаи арестов пенсионеров, которые пересекают линию разграничения для получения социальных выплат и пенсий", – сообщила омбудсмен самопровозглашенной республики.

Лаура Литвиненко/Facebook Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото

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В Донецке подчеркнули, что представители украинских спецслужб нередко отказывают удерживаемым лицам в их законном праве связаться с близкими людьми, поэтому родственники, как правило, даже не знают, где сейчас находятся пропавшие. По словам Морозовой все случаи незаконного лишения свободы украинской стороной детально документируются в донецком офисе уполномоченного по правам человека, после чего дела будут переданы в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, представители ДНР планируют направить в Европейский суд по правам человека, собранные на основании показаний бывших пленных материалы о жестоком обращении в украинских тюрьмах, а непосредственными свидетелями нарушений прав человека станут люди, вернувшиеся в Донецк из украинского плена. Правозащитники обращают внимание на то, что до сих пор никто из представителей силовых структур Украины не понес наказания за совершенные ими преступления против мирного населения Донбасса.

Сообщается, что к некоторым пленным украинской стороной применялись методы психического воздействия в виде угроз причинения физического и сексуального насилия близким родственникам задержанных. При этом многие из военнопленных и гражданского населения кто вернулся домой, сильно подорвали свое здоровье, частично или полностью стали нетрудоспособными. К слову, с начала 2018 года генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики по материалам опроса освобожденных лиц уже возбудила более тридцати уголовных дел по фактам жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением Донбасса в украинских тюрьмах.

Anatolii STEPANOV / AFP Обмен пленными 27 декабря 2017

Отметим, что согласно оперативным данным аппарата омбудсмена ДНР, украинской стороной удерживается 302 человека, в том числе: 84 – нахождение которых на территории Украины подтверждено, информация о 218 гражданах отсутствует или уточняется. Также без вести пропавшими числятся 445 человек, которые, возможно, также находятся в украинском плену. В то же время по официальным сообщениям СБУ на сегодняшний день в плену в ЛДНР остаются 108 украинцев, еще 398 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в конце декабря 2017 года в Донбассе состоялся один из самых масштабных за время вооруженного конфликта обмен пленными. Украинская сторона передала ДНР и ЛНР 160 человек, самопровозглашенные республики передали Киеву 57 человек. Новый обмен этапа пленными планировался в феврале, о чем представители Киева и народных республик Донбасса ведут переговоры в Минске, однако стороны еще не согласовали дату и список лиц на обмен.