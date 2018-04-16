Госпогранслужба сообщает о больших очередях на границе Польши и Словакии

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КИЕВ, 16 апр – РИА Новости Украина. В Украине из-за поминальных дней после Пасхи на пунктах пропуска на границе со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей, сообщает "112 Украина".

"Мы видим определенные сложности в движении на пунктах пропуска на границе с ЕС. Причина — наши сограждане, которые постоянно проживают и работают за границей, возвращаются домой после пасхальных дней на поминальные, и это приводит к скоплению автотранспорта", — сказал помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян.

Зафиксировано скопление автомобилей на КПП "Ужгород" (около 150 автомобилей), а также на основных пунктах пропуска на украинско-польской границе — "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини", где более 100 автомобилей ждут выезд за границу.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что реформа профессионально-технического образования должна создать условия, чтобы украинцы не уезжали из страны на заработки.