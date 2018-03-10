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    Алексей Навальный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 59
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    Алексей Навальный
    ЕС усомнился в демократичности выборов в России из-за отказа Навальному
    19:02 26.12.2017
    224
    Решение российского ЦИК о том, что Алексей Навальный "не может участвовать в национальных президентских выборах из-за предполагаемой судимости вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России", заявил представитель ЕС.
    Российский оппозиционер Алексей Навальный
    ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты
    16:40 25.12.2017
    243
    Представитель ЦИК сообщил, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость.
    Алексей Навальный
    Навальный за время ареста учил киргизский и выпил 80 литров чая
    11:59 22.10.2017
    274
    По словам Навального, за 20 дней ареста он выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово, ведь я тамада" по радио.
    Заседание по делу А. Навального в Симоновском суде
    Суд оштрафовал Навального на $5 тыс за несанкционированный митинг
    04:26 04.08.2017
    109
    Статья, по которой осужден Алексей Навальный, предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 200 часов или административного ареста на срок до 30 суток.
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Фотоитоги 16 июня: во Львове жители вышли убирать мусор, а в Одессе митингуют 
    18:22 16.06.2017
    317
    Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно. Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко.
    Государственная пограничная служба Украины
    Госпогранслужба: соратники Навального просят политического убежища в Украине
    16:58 15.06.2017
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    По информации Госпогранслужбы, россияне, обратившиеся с просьбой о политическом убежище, относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального и за политическую деятельность подвергаются преследованию.
    Алексей Навальный
    Навальный не может баллотироваться на выборах президента - глава ЦИК РФ
    23:55 14.06.2017
    337
    Глава российского ЦИК Элла Памфилова напомнила, что у Алексея Навального есть судимость, поэтому, полагает она, оппозиционер и сам прекрасно понимает, что не сможет баллотироваться.
    Алексей Навальный в суде. Архивное фото
    Навального арестовали на месяц за призывы к несанкционированной акции
    00:54 13.06.2017
    241
    Согласно протоколу суда, Алексей Навальный осужден по статье "Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации".
    Акция против коррупции в Москве
    МВД России: Навальный задержан за призывы к несанкционированной акции
    15:28 12.06.2017
    400
    По информации пресс-службы ГУ МВД по городу Москве, Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
    Алексей Навальный
    Российский оппозиционер Навальный показал свое фото после операции на глазу
    23:07 09.05.2017
    517
    Алексей Навальный, выехавший на операцию в Барселону, сообщил, что сообщил, что зрение будет восстанавливаться в течение нескольких месяцев.
    Алексей Навальный
    Навальный потерял 80% зрения глаза
    07:44 03.05.2017
    1465
    Как отметил блогер, он получил химический ожог правого глаза средней степени. Врач по-прежнему уверена, что это не могла быть просто зеленка.
    Алексей Навальный
    Навального увезли в больницу после нападения с зеленкой в Москве
    20:31 27.04.2017
    460
    На российского оппозиционера Алексея Навального неизвестный напал, когда политик направлялся на Global Event Forum 2017.
    Алишер Усманов
    Миллиардер Усманов подал иск против Навального
    09:55 13.04.2017
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    В Люблинский суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова в отношении российского оппозиционера Алексея Навального. Бизнесмен ранее заявил, что Навальный "перешел красную линию".
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков назвал популизмом обвинения в адрес Медведева
    17:20 01.04.2017
    317
    Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, борьба с коррупцией является проблемой. По его словам, это один из основных пунктов на повестке дня в России.
    Политолог Руслан Бортник
    Бортник: за протестами в Москве могут стоять западные элиты
    20:46 27.03.2017
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    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что протестами в Москве пытаются дестабилизировать остатки постсоветского пространства.
    Митинг в центре Москвы
    Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве
    13:59 27.03.2017
    240
    В ходе судебного заседания Навальный объявил, что не считает себя виновным. По его заявлению, мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города.
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек
    07:35 27.03.2017
    443
    По сообщению столичного главка МВД России, один сотрудник полиции пострадал в ходе акции: обеспечивая общественную безопасность, сотрудник 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве получил удар по голове и был госпитализирован.
    Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    Госдеп США осудил задержания в ходе несанкционированной акции в России
    04:48 27.03.2017
    477
    Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих".
    Молоток судьи
    Суд рассмотрит дело в отношении Навального в понедельник – адвокат
    20:36 26.03.2017
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    Согласно информации, максимальная санкция по статье 20.2.2 (часть 1) предусматривает наказание в виде административного ареста на пятнадцать суток.
    Алексей Навальный
    В Москве на акции протеста задержали Навального
    15:12 26.03.2017
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    Согласно информации, задержание произошло в Мамоновском переулке. Автобус с задержанным уже уехал. При этом собравшиеся участники несанкционированной акции пытались помешать его отправке.
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