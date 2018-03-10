Решение российского ЦИК о том, что Алексей Навальный "не может участвовать в национальных президентских выборах из-за предполагаемой судимости вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России", заявил представитель ЕС.
Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно. Преподаватели и студенты профессионально-технических училищ Одесской области утром провели митинг у здания облсовета на проспекте Шевченко.
По информации пресс-службы ГУ МВД по городу Москве, Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции и в настоящее время доставляется в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что протестами в Москве пытаются дестабилизировать остатки постсоветского пространства.
По сообщению столичного главка МВД России, один сотрудник полиции пострадал в ходе акции: обеспечивая общественную безопасность, сотрудник 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве получил удар по голове и был госпитализирован.
Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".