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    Джек Николсон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Джек Николсон. Архивное фото
    Актер Джек Николсон отмечает в субботу 80-летие
    04:13 22.04.2017
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    Джек Николсон – обладатель трех "Оскаров" (1976, 1984, 1998) и является самым номинированным актером за всю истории киноакадемии (12 номинаций). Лауреат семи "Золотых глобусов", трех премий BAFTA.
    Оглашение приговора Алексею Навальному. Архивное фото
    О чем пишут в мире: приговор Навальному, Николсон возвращается в кино
    13:30 09.02.2017
    170Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Выдвиженец на пост судьи критикует Дональда Трампа, возможного оппонента Владимира Путина на президентских выборах Алексея Навального признали виновным в хищении, а Джек Николсон впервые за 7 лет снимется в кино.
    Джек Николсон
    Джек Николсон впервые за семь лет снимется в кино - СМИ
    10:53 09.02.2017
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    Джек Николсон вместе с актрисой Кристен Уиг снимется в англоязычном ремейке фильма "Тони Эрдманн". Режиссер и сценарист пока не выбраны, сообщают источники издания.
    Джек Николсон
    Николсон опроверг слухи о проблемах с памятью и завершении карьеры
    20:27 17.09.2013
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    В начале сентября СМИ со ссылкой на источник из окружения актера сообщили о том, что 76-летний Николсон теряет память и не может запоминать тексты своих ролей, в связи с чем собирается завершить карьеру.
    Джек Николсон
    Актер Джек Николсон завершает кинокарьеру из-за проблем с памятью
    14:47 05.09.2013
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    Джек Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино, будучи номинированным на премию "Оскар" двенадцать раз, причем три - успешно. Актер также является обладателем семи наград "Золотой Глобус".
    Джек Николсон
    Джек Николсон продал особняк на курорте в Колорадо за $11 млн
    13:20 23.03.2013
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    Николсон и его приятель режиссер-продюсер Лу Адлер в 1980 году на двоих купили поместье площадью 1,7 тысячи квадратных метров в местечке Уэст Энд в районе гор Аспен.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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