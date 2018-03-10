Выдвиженец на пост судьи критикует Дональда Трампа, возможного оппонента Владимира Путина на президентских выборах Алексея Навального признали виновным в хищении, а Джек Николсон впервые за 7 лет снимется в кино.
В начале сентября СМИ со ссылкой на источник из окружения актера сообщили о том, что 76-летний Николсон теряет память и не может запоминать тексты своих ролей, в связи с чем собирается завершить карьеру.
Джек Николсон считается одним из величайших актеров в истории кино, будучи номинированным на премию "Оскар" двенадцать раз, причем три - успешно. Актер также является обладателем семи наград "Золотой Глобус".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.