ЕС усомнился в демократичности выборов в России из-за отказа Навальному

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. Евросоюз заявил, что сомневается в демократичности предстоящих в 2018 году выборов президента РФ после отказа в регистрации оппозиционного кандидата Алексея Навального из-за неснятой судимости, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС. Накануне, после отказа Навальному, ряд российских сенаторов предупредили, что решение ЦИК будет использовано Западом как повод для критики в адрес российских выборов.

"Решение российской Центральной избирательной комиссии о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в национальных президентских выборах из-за предполагаемой судимости вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году", — заявил представитель ЕС.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов по законным основаниям не может повлиять на легитимность выборов. По его словам, в Кремле знакомы с разными мнениями аналитиков, но "мы не можем согласиться с такой точкой зрения", что выборы якобы могут считать нелегитимными без участия Навального.

"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат достойную состязательность, в том числе в президентских выборах, которые пройдут 18 марта", — говорится в заявлении представителя главы дипломатии ЕС.

Он также выразил надежду, что российские власти пригласят БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за выборами. "ЕС будет оценивать избирательный процесс на основании их наблюдений, как мы это делали раньше", — заявил представитель ЕС.

Центризбирком в понедельник отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. Пресс-секретарь избирательной кампании оппозиционера Руслан Шаведдинов заявил РИА Новости, что Навальный намерен обжаловать через суд решение ЦИК.

Согласно Закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".