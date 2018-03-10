Жители российского Волгограда утром в среду заметили столб черного дыма, который поднимался от строящегося к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена". По данным местных СМИ, пожар потушен, происшествие обошлось без пострадавших.
Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.
Российского оппозиционера Алексея Навального избили в Волгограде из-за того, что сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией опубликовали в соцсети фотографию монумента "Родина-мать", разукрашенного при помощи фоторедактора.
К настоящему моменту в больницах г. Волгограда продолжают оставаться 11 пострадавших в результате взрыва бытового газа. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести, шестерых - как удовлетворительное.
Взрыв газа произошел в воскресенье на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов. Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к допросу жильцов многоэтажного дома и уже исключили версию теракта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Взрыв газа произошел в воскресенье на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов. Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к допросу жильцов многоэтажного дома и уже исключили версию теракта.
Жители российского Волгограда утром в среду заметили столб черного дыма, который поднимался от строящегося к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена". По данным местных СМИ, пожар потушен, происшествие обошлось без пострадавших.
Российского оппозиционера Алексея Навального избили в Волгограде из-за того, что сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией опубликовали в соцсети фотографию монумента "Родина-мать", разукрашенного при помощи фоторедактора.