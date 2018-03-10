наверх
10.03.201806:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Волгоград

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 78
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Российские спасатели откачали кота после пожара. Видео
    Российские спасатели "откачали" кота после пожара 
    15:54 27.02.2018
    460
    Российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.
    Наручники
    Россиянин нанес 13 ножевых ранений гадалке за "все беды"
    11:00 20.10.2017
    278
    По данным прокуратуры Волгоградской области, 60-летний мужчина неоднократно обращался к 59-летней гадалке с 1997 года, а в последние годы стал обвинять ее во всех бедах.
    В России загорелся стадион ЧМ-2018
    В России загорелся строящийся к ЧМ-2018 стадион 
    12:27 14.06.2017
    653
    Жители российского Волгограда утром в среду заметили столб черного дыма, который поднимался от строящегося к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена". По данным местных СМИ, пожар потушен, происшествие обошлось без пострадавших.
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
    Возросло число жертв взрыва в Волгограде
    06:48 17.05.2017
    391
    По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. В результате взрыва повреждены 16 квартир.
    Взрыв дома в Волгограде
    Масштабный взрыв в жилом доме в Волгограде 
    15:57 16.05.2017
    228
    Шестнадцать квартир разрушены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали.
    Взрыв в жилом доме Волгограда
    Взрыв в жилом доме Волгограда: число погибших возросло до трех
    15:31 16.05.2017
    560
    По данным источника РИА Новости в экстренных службах, подъезд рухнул после взрыва бытового газа, произошедшего в ходе ремонтных работ. Погибших стало трое, пострадавших - восемь.
    Взрыв в жилом доме Волгограда
    В жилом доме Волгограда произошел взрыв: есть жертвы
    14:23 16.05.2017
    205
    Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.
    В Волгограде избили Навального
    В Волгограде избили оппозиционера Навального 
    17:33 24.03.2017
    786
    Российского оппозиционера Алексея Навального избили в Волгограде из-за того, что сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией опубликовали в соцсети фотографию монумента "Родина-мать", разукрашенного при помощи фоторедактора.
    Янукович на фешенебельной яхте тайно посетил Волгоград
    Янукович на фешенебельной яхте тайно посетил Волгоград - СМИ
    16:49 19.08.2016
    645
    В ходе недолгого пребывания в городе Виктор Янукович с семьей успел посетить музей-панораму "Сталинградская битва" и Мамаев Курган. Доступ других гостей города в музей был на это время ограничен.
    Последствия взрыва газа в жилом доме в Волгограде
    Разбор завалов дома в Волгограде приостановлен из-за угрозы обрушения
    22:50 23.12.2015
    48
    Взрыв газа в Волгограде произошел в воскресенье на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов. В результате взрыва обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж.
    Последствия взрыва газа в жилом доме в Волгограде
    Тело четвертого погибшего обнаружено при разборе завалов дома в Волгограде
    07:23 23.12.2015
    162
    Согласно данным, обнаружены фрагменты тела, предположительно, принадлежат четвертому погибшему.
    Последствия взрыва газа в жилом доме в Волгограде
    Останки четвертого погибшего найдены под завалами дома в Волгограде
    15:15 22.12.2015
    32
    "При разборе завалов на месте взрыва газа обнаружены фрагменты четвертого погибшего", - сказал собеседник агентства.
    Последствия взрыва газа в жилом доме в Волгограде
    Разрушительные последствия взрыва газа в жилом доме в Волгограде 
    03:58 22.12.2015
    265
    По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, еще пятеро продолжают оставаться под завалами. Также сообщается, что трое из 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    Дом в Волгограде, где взорвался газ, будет снесен – губернатор
    17:17 21.12.2015
    167
    Власти Волгоградской области приняли решение о выделении средств семьям погибших при их обнаружении до 1 миллиона рублей. В обрушившемся подъезде проживали около 150 человек.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    После взрыва газа в Волгограде 5 человек находятся под завалами - спасатели
    09:29 21.12.2015
    87
    Из 260 жителей дома, где произошел взрыв газа, не установлено местонахождение пяти граждан. Пострадали при взрыве 11 человек.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    Трое пострадавших при взрыве в Волгограде в тяжелом состоянии
    08:48 21.12.2015
    33
    К настоящему моменту в больницах г. Волгограда продолжают оставаться 11 пострадавших в результате взрыва бытового газа. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, двоих - как средней степени тяжести, шестерых - как удовлетворительное.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    Предварительно опознан погибший при взрыве газа в доме в Волгограде
    08:15 21.12.2015
    66
    Взрыв произошел в квартире гражданина Хасанова, 1939 года рождения, расположенной на седьмом этаже второго подъезда. В результате хозяин квартиры погиб, по предварительной информации - это его тело.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    При взрыве в Волгограде разрушено и повреждено 38 квартир - источник
    06:42 21.12.2015
    123
    В результате взрыва, по данным МЧС, обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж. По предварительным данным, в обрушившемся подъезде проживали около 150 человек.
    Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Волгограде
    Взрыв газа в Волгограде: пострадавшие жильцы и разрушение дома 
    05:11 21.12.2015
    321
    Взрыв газа произошел в воскресенье на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов. Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к допросу жильцов многоэтажного дома и уже исключили версию теракта.
    Взрыв в жилом доме в Волгограде. Видео
    Момент взрыва в жилом доме в Волгограде 
    02:58 21.12.2015
    602
    Взрыв газа произошел в воскресенье на седьмом этаже жилого дома по улице Космонавтов в Волгограде. В результате взрыва, по данным МЧС, обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Российские спасатели откачали кота после пожара. Видео
    Российские спасатели "откачали" кота после пожара 
    15:54 27.02.2018
    460
    Российские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Инцидент произошел в Волгограде.
    Все теги

    Персоны

    Организации