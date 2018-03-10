По данным экспертов, четыре книги поэта – "Заря близка!", "Русский огонь", "Пламя русской судьбы" и "Генерал Петръ Краснов - воин святой Руси" - демонстрируют враждебное отношение автора к евреям и иудеям.
В Москве вынесен приговор по делу компании "Ив Роше", подсудимыми по которому были братья Алексей и Олег Навальные. Алексей, лидер российской "Партии прогресса", получил условный срок, его брат - реальный.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".