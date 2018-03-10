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    Замоскворецкий суд г. Москвы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Молоточек судьи
    Российский поэт Боголюбов получил срок за "нелюбовь" к евреям
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    По данным экспертов, четыре книги поэта – "Заря близка!", "Русский огонь", "Пламя русской судьбы" и "Генерал Петръ Краснов - воин святой Руси" - демонстрируют враждебное отношение автора к евреям и иудеям.
    Алексей Навальный
    Просьба ФСИН об отмене домашнего ареста Навального отклонена - суд
    13:47 15.01.2015
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    В Замоскворецком суде Москвы отметили, что законность избранной меры пресечения будет решать апелляционная инстанция Мосгорсуда при рассмотрении жалоб и протестов на приговор.
    Алексей Навальный
    Суд снова вернул ФСИН жалобу на действия Навального под домашним арестом
    15:09 06.01.2015
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    В понедельник Навальный сообщил, что срезал электронный браслет, который контролирует передвижения лиц, помещенных под домашний арест, так как считает свой арест "незаконным".
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    Московская полиция вернет Навального домой, если попросит ФСИН
    17:14 05.01.2015
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    В понедельник оппозиционер Алексей Навальный снял электронный браслет и заявил, что отказывается выполнять "требования незаконного содержания под стражей".
    Алексей Навальный
    Алексей Навальный заявил, что снял электронный браслет
    15:58 05.01.2015
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    Алексей Навальный сообщил, что отказывается выполнять требования "незаконного содержания под стражей".
    Алексей Навальный
    Защита Алексея Навального обжаловала приговор
    09:23 31.12.2014
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    Аналогичную жалобу накануне, буквально через час после вынесения приговора, подал брат оппозиционера Олег, получивший реальный срок по этому делу.
    Оглашение приговора братьям Навальным в Замоскворецком суде
    Алексей Навальный получил условный срок, его брат - 3,5 года
    09:10 30.12.2014
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    В Москве вынесен приговор по делу компании "Ив Роше", подсудимыми по которому были братья Алексей и Олег Навальные. Алексей, лидер российской "Партии прогресса", получил условный срок, его брат - реальный.
    Анастасия Заворотнюк
    Суд взыскал с актрисы Заворотнюк около $540 тыс
    16:36 23.12.2014
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    Знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк должна будет выплатить банку огромную задолженность по кредитному договору. Суд удовлетворил иск банка более, чем на полмиллиона долларов.
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    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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