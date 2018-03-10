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Барнаул
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
05:39 10.03.2018
577
По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Навального облили зеленкой перед встречей со сторонниками в Барнауле
10:29 20.03.2017
355
Мужчина, напавший на Навального, уехал с места происшествия на автомобиле марки Nissan Qashqai, который скрылся во дворе администрации Алтайского края, сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков.
В Барнауле "скрестили" ВАЗ с трактором и лопатой
20:35 18.11.2016
1782
Житель Барнаула 59-летний Николай Родин за три месяца сконструировал снегоуборочную машину на основе всеми известных "Жигулей" - ВАЗ-2107.
Прорыв трубы в Барнауле: кипящий гейзер затопил жилую высотку
18:34 20.05.2016
600
Крупная коммунальная авария произошла в пятницу в Барнауле; по словам очевидцев, фонтан кипятка высотой с 9-этажный дом хлынул из лопнувшей трубы и выбил окна в нескольких квартирах на верхних этажах.
В Барнауле детям выдали грамоты с гербом Украины
16:25 09.03.2016
981
Заведующая детсадом отметила, что "ажиотаж вокруг этой ситуации создавать не нужно, конфликт этот надуманный и бесполезный", подчеркнув, что грамоты выдавались еще в декабре 2015 года.
Гроб с телом Валерия Золотухина доставлен в Барнаул
08:29 04.04.2013
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Золотухин будет погребен в пятницу на родине - в селе Быстрый Исток Алтайского края. Актера, согласно завещанию, похоронят рядом с построенной им церковью.
Центр Барнаула перекроют в четверг для прощания с Золотухиным
10:10 02.04.2013
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Золотухин будет погребен в пятницу на родине - в селе Быстрый Исток Алтайского края. Актера, согласно завещанию, похоронят рядом с построенной им церковью.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
05:39 10.03.2018
577
По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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