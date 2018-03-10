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    Барнаул

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Следственный комитет РФ
    В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
    05:39 10.03.2018
    577
    По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
    Алексей Навальный в зеленке
    Навального облили зеленкой перед встречей со сторонниками в Барнауле
    10:29 20.03.2017
    355
    Мужчина, напавший на Навального, уехал с места происшествия на автомобиле марки Nissan Qashqai, который скрылся во дворе администрации Алтайского края, сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков.
    В Барнауле скрестили Жигули с трактором и лопатой
    В Барнауле "скрестили" ВАЗ с трактором и лопатой 
    20:35 18.11.2016
    1782
    Житель Барнаула 59-летний Николай Родин за три месяца сконструировал снегоуборочную машину на основе всеми известных "Жигулей" - ВАЗ-2107.
    Прорыв трубы в Барнауле: гейзер выбил окна на 9-ом этаже высотки
    Прорыв трубы в Барнауле: кипящий гейзер затопил жилую высотку 
    18:34 20.05.2016
    600
    Крупная коммунальная авария произошла в пятницу в Барнауле; по словам очевидцев, фонтан кипятка высотой с 9-этажный дом хлынул из лопнувшей трубы и выбил окна в нескольких квартирах на верхних этажах.
    В детсаду российского Барнаула выдали грамоты с гербом Украины
    В Барнауле детям выдали грамоты с гербом Украины
    16:25 09.03.2016
    981
    Заведующая детсадом отметила, что "ажиотаж вокруг этой ситуации создавать не нужно, конфликт этот надуманный и бесполезный", подчеркнув, что грамоты выдавались еще в декабре 2015 года.
    Скончался народный артист России Валерий Золотухин
    Гроб с телом Валерия Золотухина доставлен в Барнаул
    08:29 04.04.2013
    10
    Золотухин будет погребен в пятницу на родине - в селе Быстрый Исток Алтайского края. Актера, согласно завещанию, похоронят рядом с построенной им церковью.
    Актер Валерий Золотухин
    Центр Барнаула перекроют в четверг для прощания с Золотухиным
    10:10 02.04.2013
    3
    Золотухин будет погребен в пятницу на родине - в селе Быстрый Исток Алтайского края. Актера, согласно завещанию, похоронят рядом с построенной им церковью.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Следственный комитет РФ
    В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
    05:39 10.03.2018
    577
    По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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