На митинге в центре Москвы задержали Навального

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости Украина. Оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного митинга в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин. Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

Ранее о задержании Навального сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба оппозиционера Руслан Шаведдинов. Кроме того, в интернете опубликовано видео задержания Навального.

Как передает корреспондент РИА Новости, полиция в мегафон просила собравшихся на Пушкинской площади разойтись и не мешать проходу других граждан, предупреждая о возможности применения силы в случае неподчинения. После того, как из толпы раздались выкрики, полиция начала задерживать участников несанкционированной акции, некоторых из которых бросали в правоохранителей вырванные с корнем из газонов кусты.

По словам корреспондентов РИА Новости, задержаны как минимум 13 человек, при этом в отношении наиболее агрессивных были применены дубинки.

В результате несанкционированного митинга на некоторых улицах в центре Москвы образовались пробки.

Russian opposition leader Alexei Navalny was detained by police at a Saturday protest against President Vladimir Putin in Moscow https://t.co/4bMuniftJA pic.twitter.com/IBrsAh4XwV