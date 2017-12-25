наверх
25.12.201717:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты

    (обновлено: )10920
    Представитель ЦИК сообщил, что не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость.
    Российский оппозиционер Алексей Навальный
    REUTERS Tatyana Makeyeva

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Центризбирком отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости, такое решение ЦИК принял на заседании в понедельник.

    Алексей Навальный. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк
    Мировые тренды: "эффект Трампа", помилование в Перу, выдвижение Навального

    Навальный накануне представил в Центризбирком документы для участия в выборах президента в порядке самовыдвижения. Как подчеркнул член ЦИК России Борис Эбзеев, "рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом".

    "И хотел бы обратить внимание на несколько обстоятельств. Во-первых, не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление", — сказал представитель ЦИК.

    Эбзеев уточнил, что Навальный, по данным, поступившим в ЦИК из информационного центра МВД, в феврале 2017 года был осужден кировским судом.

    "Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу, относится к числу тяжких преступлений, лишающих лицо, совершившее это преступление, права баллотироваться на должность президента РФ спустя 10 лет по снятии либо погашении судимости. Хотел бы обратить внимание на то, что судимость сохраняется, она не была снята или погашена", — добавил член ЦИК.

    Согласно постановлению, принятому Центризбиркомом в понедельник, ведомство приняло решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана