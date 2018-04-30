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    Фотоленты

    "Не хотим телевизор". В Москве прошел митинг в поддержку Telegram

    (обновлено: )7701
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Митинг в поддержку Telegram
    Участница митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участница митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участники шествия в поддержку мессенджера Telegram на улице Маши Порываевой в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участник митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг в поддержку Telegram
    Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участница митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве.

    Митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тысяч участников, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

    Ранее мэрия Москвы согласовала шествие в поддержку Telegram по улице Маши Порываевой и митинг на проспекте Академика Сахарова.

    Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
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    Роскомнадзор запустил процедуру блокировки Telegram. Реакция Дурова

    "На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности граждан. Грубых нарушений общественного порядка не допущено, отметили в полиции.

    Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая своей иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.

    В частности, директор ФСБ России Александр Бортников в октябре прошлого года заявил, что действия террориста-смертника и его пособников при подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) координировались через Telegram.

    Смотрите также: Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

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