США опубликовали "кремлевский доклад" - список российских чиновников, политиков, бизнесменов, приближенных к президенту РФ. Отмечается, что в отношении этих людей могут быть введены санкции. Москва считает такие действия беспрецедентными и лишенными логики.
По словам российского премьера, предоставление, а теперь лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - свидетельство "высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию".
Глава российского правительства заявил, что реализация "Турецкого потока" на территории европейского континента, стран Европейского союза, зависит от решений, которые будут приняты европейскими государствами.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный в феврале на пять лет условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", сообщил, что российский премьер Медведев заблокировал его в Instagram.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".