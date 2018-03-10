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    Дмитрий Медведев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 485
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    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
    17:37 26.02.2018
    196
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал селфи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Грозном.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    Медведев о новых санкциях США: они не представляют серьезных угроз
    05:56 16.02.2018
    165США - Россия: санкции преткновения
    Премьер-министр России, комментируя т.н. "кремлевский список" Минфина США, заявил, что никаких существенных угроз для экономики РФ, "а тем более для граждан страны", он не видит.
    Заседанин Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран-участниц ЕАЭС.
    Знак Божий: при обсуждении постановления №666 в Алматы произошло землетрясение
    16:29 02.02.2018
    385
    По словам премьер-министра России Дмитрий Медведева, поземные толчки ощущались, когда члены совета ЕАЭС обсуждали постановление белорусского правительства под номером 666.
    Президент РФ Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами
    "Шаг, лишенный смысла": реакция на "кремлевский список" США
    10:43 31.01.2018
    1556США - Россия: санкции преткновения
    США опубликовали "кремлевский доклад" - список российских чиновников, политиков, бизнесменов, приближенных к президенту РФ. Отмечается, что в отношении этих людей могут быть введены санкции. Москва считает такие действия беспрецедентными и лишенными логики.
    Дмитрий Медведев
    США внесли в санкционный список правительство РФ, включая Медведева и Лаврова
    08:02 30.01.2018
    1850США - Россия: санкции преткновения
    В США опубликован так называемый "кремлевский доклад" - список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.
    Туристы на смотровой площадке МГУ им. М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
    Россия ввела новую визу
    07:17 22.11.2017
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    Новая виза вводится на въезд для получения разрешения на временное проживание в России. С июня одновременно с получением такого разрешения в паспорт будет ставиться виза временно проживающего лица.
    Работа ЦИК России в единый день голосования
    Медведев о выборах в России: прошли на высоком уровне
    21:54 10.09.2017
    837
    По словам российского премьера, выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают сторонники и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
    В Крым прибыл российский премьер
    15:01 04.08.2017
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    Дмитрий Медведев в Крыму осмотрит судостроительный завод "Море", позже под его руководством пройдет совещание о состоянии и перспективах развития организаций промышленности Крыма и Севастополя.
    Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
    Медведев о новых санкциях: это еще один способ поставить Трампа на место
    00:59 03.08.2017
    624США - Россия: санкции преткновения
    Комментируя новые санкции против РФ, Ирана и КНДР, российский премьер отметил, что "американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа, президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон".
    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев о новых санкциях США: они бессмысленны, Россия справится с ними
    23:36 02.08.2017
    523США - Россия: санкции преткновения
    Комментируя подписанный Дональдом Трампом закон, российский премьер заявил, что "мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта".
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев заявил о конце надежды на улучшение отношений с США
    21:54 02.08.2017
    781США - Россия: санкции преткновения
    По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, администрация Дональда Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу.
    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев о лишении Саакашвили гражданства Украины: Show must go on
    23:43 26.07.2017
    112134"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам российского премьера, предоставление, а теперь лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства - свидетельство "высочайших моральных качеств двух людей, разыгравших эту фантастическую трагикомедию".
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата 
    17:01 22.06.2017
    449
    Участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата также приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
    Премьер-министр РФ Д. Медведев на саммите ОЧЭС в Стамбуле
    Медведев: Россия не будет навязывать "Турецкий поток" Евросоюзу
    19:34 22.05.2017
    696
    Глава российского правительства заявил, что реализация "Турецкого потока" на территории европейского континента, стран Европейского союза, зависит от решений, которые будут приняты европейскими государствами.
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    Обзор мировых СМИ: теракт в Стокгольме, напряжение между США и РФ
    13:34 08.04.2017
    1070Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    Теракт в шведской столице унес жизни 4 человек, США и РФ оказались на грани вооруженного конфликта, США решают, как ответить КНДР, а WikiLeaks опубликовал новую порцию секретных документов.
    Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Медведев об ударе США по Сирии: на грани боевых столкновений с РФ
    02:59 08.04.2017
    582
    Российский премьер считает, что ракетный удар США был предпринят с нарушением процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков назвал популизмом обвинения в адрес Медведева
    17:20 01.04.2017
    317
    Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, борьба с коррупцией является проблемой. По его словам, это один из основных пунктов на повестке дня в России.
    Медведев опоздавшему министру: будильник себе ставьте в разные места. Видео
    Медведев опоздавшему министру: будильник себе ставьте в разные места 
    20:38 30.03.2017
    478
    Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал резкое замечание министру сельского хозяйства Александру Ткачеву за опоздание на заседание правительства.
    Российский оппозиционный политик Алексей Навальный
    Навальный сообщил, что Медведев заблокировал его в Instagram
    18:28 10.03.2017
    122
    Российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный в феврале на пять лет условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", сообщил, что российский премьер Медведев заблокировал его в Instagram.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    Медведев: нужно быть готовыми жить под санкциями неопределенно долго
    19:40 28.02.2017
    320
    Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что все достижения Российской Федерации в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки санкциям.
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи
    17:37 26.02.2018
    196
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал селфи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Грозном.
    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
    Медведев о новых санкциях США: они не представляют серьезных угроз
    05:56 16.02.2018
    165
    Премьер-министр России, комментируя т.н. "кремлевский список" Минфина США, заявил, что никаких существенных угроз для экономики РФ, "а тем более для граждан страны", он не видит.
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