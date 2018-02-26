Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram селфи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ранее Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".

"Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни", — подписал Кадыров.

Telegram-аккаунт Рамзана Кадырова Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ранее сообщалось, что главу Чечни Рамзана Кадырова включили в перечень людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.