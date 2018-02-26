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    Россия

    Медведев и Кадыров сделали совместное селфи

    (обновлено: )14111
    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал селфи с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Грозном.
    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
    Telegram-аккаунт Рамзана Кадырова

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram селфи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

    Ранее Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".

    "Я держал телефон, а Дмитрий Анатольевич нажал на кнопку. Селфи из Грозного. Председатель правительства заявил о поддержке при решении стоящих задач перед республикой и похвалил темпы развития Чечни", — подписал Кадыров.

    Telegram-аккаунт Рамзана Кадырова
    Селфи главы Чечни Рамзана Кадырова премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

    Ранее сообщалось, что главу Чечни Рамзана Кадырова включили в перечень людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

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