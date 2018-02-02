Знак Божий: при обсуждении постановления №666 в Алматы произошло землетрясение

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Алматы (Казахстан) в пятницу проходила встреча глав правительств стран-членов Евразийского экономического союза, когда произошло землетрясение.

Подземные толчки начались в момент обсуждения постановления Совета министров Республики Беларусь под №666, сообщил российский премьер Дмитрий Медведвев

"В период рассмотрения одного из очень интересных вопросов, посвященных постановлению Совета министров Республики Беларусь №666, произошло землетрясение, что, конечно, наводит на различные мысли. Это для всех для нас урок, а для республики Беларусь — знак, сигнал божий", — с иронией заявил он, завершая заседание межправительственного совета ЕАЭС.

Спутник. Беларусь напоминает, что постановлением белорусского правительства №666 от 6 августа 2015 года ввело обязательную санитарно-гигиеническую экспертизу импортных товаров, поставляемых на белорусский рынок. Принятие постановления стало неожиданностью для импортеров, которые вынуждены нести дополнительные издержки для проведения новых административных процедур по ранее заключенным внешнеэкономическим контрактам.

После принятия этого документа украинская Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести на ряд белорусских товаров спецпошлину в размере 39,2%.