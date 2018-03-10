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    Алексей Кудрин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Алексей Кудрин. Архивное фото
    Кудрин не исключил смягчения санкций ЕС против РФ
    21:36 13.01.2017
    138Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Алексей Кудрин считает, что у РФ и Евросоюза "будет положительный процесс по некоторому смягчению санкций". При этом он добавил, что аналогичную ситуацию относительно США он спрогнозировать пока не может.
    Алексей Кудрин
    Санкции против Москвы продлятся несколько лет - экс-министр финансов РФ
    23:56 15.11.2016
    424Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что санкции могут продлиться ещё несколько лет, но часть из них будет уменьшаться.
    Алексей Кудрин
    В деле Улюкаева пока слишком много вопросов - Кудрин
    13:05 15.11.2016
    414Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку "Роснефти".
    Деньги. Архивное фото
    Курс рубля и цена нефти упали на дно
    09:02 22.01.2016
    1490
    Стремительно дешевеющая нефть и пикирующий вслед за ней рубль пока не достигли своих минимальных значений и в ближайшее время продолжат свободное падение, однако дно уже близко, и скоро мы увидим отскок, прогнозируют эксперт.
    Алексей Кудрин
    Кудрин: цена на нефть ниже 35 долларов может грозить для РФ новым снижением ВВП
    04:53 12.12.2015
    374
    Все, что ниже 40 долларов за баррель - уже для российской экономики достаточно напряженно, заявил экс-глава Минфина РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.
    Андрей Кончаловский и Никита Михалков
    Глава Минфин РФ раскритиковал проект общепита Кончаловского и Михалкова
    05:58 10.04.2015
    378
    Создание сети питания по схеме Михалкова и Кончаловского создаст больше проблем российскому среднему и малому бизнесу, чем конкуренцию Макдональдсу, считает Алексей Кудрин.
    Прощание родственников и друзей с Борисом Немцовым
    Москва простилась с Борисом Немцовым
    13:25 03.03.2015
    593Годовщина убийства Бориса Немцова
    Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
    Алексей Кудрин. Архивное фото
    России потребуется более 10 лет, чтобы восстановить статус рубля - Кудрин
    12:00 21.01.2015
    238Падение гривны и рубля
    Бывший министр финансов России Алексей Кудрин прогнозирует, что РФ будет нужно более десяти лет, чтобы вернуть доверие к рублю как к международной единице расчета.
    Нефть. Архивное фото
    Цена на нефть может еще снизиться в ближайшие месяцы - Кудрин
    09:01 13.12.2014
    163Экономика Украины, курс гривны, цена нефти
    По мнению экс-министра финансов РФ, более умеренная цена установится через год - около 70-75 долларов до конца следующего года, но в более длительной перспективе она будет около 80 долларов.
    Алексей Кудрин. Архивное фото
    Экс-министр финансов РФ: курс рубля не будет серьезно меняться в 2015 году
    08:21 13.12.2014
    1538
    Алексей Кудрин при этом признал, что в среднесрочной перспективе двух-трех лет он будет немного все-таки ослабевать.
    Алексей Кудрин
    Россия должна быть готова к усилению войск НАТО у границ РФ - Кудрин
    17:00 06.10.2014
    210
    Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин пояснил, что раз Россия не может предотвратить усиления контингента НАТО у своих границ, по то должна быть к этому процессу готовой.
    Тела погибших. Архивное фото
    Кудрин настаивает на независимом расследовании захоронений под Донецком
    09:47 26.09.2014
    311Война в АТО: картина без прикрас.
    Экс-глава российского Минфина Алексей Кудрин написал в Twitter, что "необходимо независимое международное расследование преступлений".
    Алексей Кудрин
    Кудрин предостерегает власти РФ от избыточной поддержки Януковича
    15:17 28.02.2014
    33Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Российские власти должны воздержаться от чрезмерной поддержки Виктора Януковича, которая может привести к противостоянию с новыми властями страны, заявил бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
    Алексей Кудрин
    Кудрин: новые транши помощи Киеву надо увязывать с проведением реформ
    16:56 03.02.2014
    13Политический кризис в Украине
    Каждый новый транш финансовой помощи России Украине должен быть увязан с проведением структурных реформ, которые гарантируют возврат средств, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин.
    Алексей Кудрин
    Кудрин считает, что условия помощи Украине надо ужесточить
    12:54 23.12.2013
    8
    Кудрин в целом поддерживает решение оказать помощь Украине, но считает, что условия переговоров о возможном продлении льготных цен на газ и инвестировании средств ФНБ в гособлигации Украины нужно будет ужесточить.
    Алексей Кудрин
    Россия сблизится с Европой раньше Украины, считает Кудрин
    08:22 03.12.2013
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    Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что предложенные Москвой трехсторонние переговоры позволят примирить функционирование торговых зон России, Украины и ЕС и помогут украинской экономике найти оптимальный путь.
    Алексей Кудрин
    Кудрин: сотрудничество с ТС выгоднее Киеву в краткосрочной перспективе
    12:24 26.11.2013
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    Преимущества и недостатки для Украины есть как в сотрудничестве с Евросоюзом, так и в работе с Таможенным союзом, однако в краткосрочной перспективе выгоднее было бы выбрать второй вариант.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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