Алексей Кудрин считает, что у РФ и Евросоюза "будет положительный процесс по некоторому смягчению санкций". При этом он добавил, что аналогичную ситуацию относительно США он спрогнозировать пока не может.
Стремительно дешевеющая нефть и пикирующий вслед за ней рубль пока не достигли своих минимальных значений и в ближайшее время продолжат свободное падение, однако дно уже близко, и скоро мы увидим отскок, прогнозируют эксперт.
Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
Кудрин в целом поддерживает решение оказать помощь Украине, но считает, что условия переговоров о возможном продлении льготных цен на газ и инвестировании средств ФНБ в гособлигации Украины нужно будет ужесточить.
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что предложенные Москвой трехсторонние переговоры позволят примирить функционирование торговых зон России, Украины и ЕС и помогут украинской экономике найти оптимальный путь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".