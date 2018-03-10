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    Геннадий Гудков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Прощание родственников и друзей с Борисом Немцовым
    Москва простилась с Борисом Немцовым
    13:25 03.03.2015
    593Годовщина убийства Бориса Немцова
    Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
    Бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков
    Прокуратура РФ не нашла подтверждения обвинениям экс-депутата Гудкова
    09:07 01.11.2012
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    Генпрокуратура РФ не нашла подтверждения сообщений о налоговых преступлениях и незаконной предпринимательской деятельности бывшего депутата-эсера Геннадия Гудкова, которого на основании этих обвинений лишили мандата.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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