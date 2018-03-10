Как отмечается, кандидаты в депутаты в Госдуму России от партии Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Капыца направили в украинское генконсульство в Ростове заявления на открытие транзитных виз в Украину.
По словам заместителя председателя партии Константина Мерзликина, в 21.30 в одном из ресторанов в центре города двое неизвестных приблизились к Михаилу Касьянову и бросили в него большой торт, выкрикивая какие-то угрозы.
Власти Москвы ранее согласовали проведение на юго-востоке Москвы митинга численностью в 40 тыс человек. Инициатором проведения акции стал один из лидеров демократической коалиции на базе ПАРНАС председатель "Партии прогресса" Алексей Навальный.
Яшин пробыл в отделе полиции до трех часов, его сейчас отпустили, потом он повесткой будет вызван в суд, где и будет решено дело по существу, сообщил замначальника пресс-службы управления МВД региона Александр Дугарев.
Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
Как заявил один из организаторов планировавшегося митинга Леонид Волков, "после убийства Немцова нет место маршу с зелеными шариками и флажками". А вместо этого планируется провести траурный марш в центре Москвы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".