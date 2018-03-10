593

Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.