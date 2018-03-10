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    Республиканская партия России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Крым. Архивное фото
    Оппозиция РФ запросила у Украины визы в Крым
    07:58 16.08.2016
    1644Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как отмечается, кандидаты в депутаты в Госдуму России от партии Алексей Королев, Александр Сафронов и Марина Капыца направили в украинское генконсульство в Ростове заявления на открытие транзитных виз в Украину.
    В Касьянова кинули тортом в московском ресторане. Видео
    В Касьянова бросили тортом в московском ресторане 
    04:39 11.02.2016
    747
    Неизвестные напали на лидера партии ПАРНАС, экс-премьера РФ Михаила Касьянова, заявил РИА Новости заместитель председателя партии Константин Мерзликин.
    Михаил Касьянов. Архивное фото
    В ПАРНАСе заявляют, что неизвестные напали на лидера партии Касьянова в Москве
    23:49 09.02.2016
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    По словам заместителя председателя партии Константина Мерзликина, в 21.30 в одном из ресторанов в центре города двое неизвестных приблизились к Михаилу Касьянову и бросили в него большой торт, выкрикивая какие-то угрозы.
    Митинг оппозиции в Москве
    Митинг российской оппозиции в Москве 
    03:16 21.09.2015
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    Власти Москвы ранее согласовали проведение на юго-востоке Москвы митинга численностью в 40 тыс человек. Инициатором проведения акции стал один из лидеров демократической коалиции на базе ПАРНАС председатель "Партии прогресса" Алексей Навальный.
    Алексей Навальный
    Митинг оппозиции, организованный Навальным, пройдет на юго-востоке Москвы
    02:58 20.09.2015
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    Как указано в заявке, направленной в мэрию Москвы, целью митинга станет "обсуждение итогов региональных выборов и выдвижение требования о реализации конституционного принципа сменяемости власти".
    Оппозиционер Илья Яшин
    Российский оппозиционер Яшин отпущен из отделения полиции
    17:29 26.08.2015
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    Яшин пробыл в отделе полиции до трех часов, его сейчас отпустили, потом он повесткой будет вызван в суд, где и будет решено дело по существу, сообщил замначальника пресс-службы управления МВД региона Александр Дугарев.
    Прощание родственников и друзей с Борисом Немцовым
    Москва простилась с Борисом Немцовым
    13:25 03.03.2015
    593Годовщина убийства Бориса Немцова
    Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
    Люди приносят цветы и свечи к посольству РФ в Киеве в память о Б.Немцове
    Панихида по Немцову и его похороны состоятся во вторник
    23:28 02.03.2015
    1489Годовщина убийства Бориса Немцова
    Прощание с Борисом Немцовым состоится в Сахаровском центре во вторник. После гражданской панихиды состоится отпевание, политик будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
    Траурный марш в память о политике Б.Немцове в Москве
    В РФ не подтверждают информации о найденной машине убийц Немцова
    19:21 02.03.2015
    162Годовщина убийства Бориса Немцова
    Правоохранительные органы РФ назвали дезинформацией данные о якобы найденной машине убийц Бориса Немцова.
    Траурное шествие в память о политике Б.Немцове
    Хроника 1 марта: шествие памяти Немцова в Москве, задержание Гончаренко
    09:26 02.03.2015
    679Годовщина убийства Бориса Немцова
    Накануне на траурном шествии в память об убитом политике Борисе Немцове в Москве были задержаны несколько десятков человек, в том числе депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
    Траурный марш в память о политике Б.Немцове в Москве
    В траурном марше в память о Немцове принимают участие 7 тыс человек
    14:25 01.03.2015
    811Годовщина убийства Бориса Немцова
    В связи с трагической гибелью Немцова оппозиция отказалась от проведения антикризисного марша в московском районе Марьино и согласовала проведение памятной акции.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Оппозиция РФ отменила марш в Москве после убийства Немцова и планирует траур
    06:34 28.02.2015
    1502Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как заявил один из организаторов планировавшегося митинга Леонид Волков, "после убийства Немцова нет место маршу с зелеными шариками и флажками". А вместо этого планируется провести траурный марш в центре Москвы.
    Политик, сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Михаил Касьянов (в центре) и председатель партии Социал-демократы России Геннадий Гудков (слева) в офисе РПР-ПАРНАС
    Соратники Немцова намерены обсудить с его родными все, что касается похорон
    04:48 28.02.2015
    2307Годовщина убийства Бориса Немцова
    В субботу соратники оппозиционера придут к месту его убийства, чтобы возложить цветы, сообщил РИА Новости коллега Немцова по партии, сопредседатель РПР-Парнас Михаил Касьянов.
    Народный сход в поддержку Алексея Навального в Санкт-Петербурге
    Российская оппозиция планирует провести стотысячный марш 1 марта
    18:04 27.01.2015
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    Партия Алексея Навального и еще три политические партии намерены организовать в Москве массовый "антикризисный марш". По информации организаторов, они намерены собрать до 100 тысяч участников акции.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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