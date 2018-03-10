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    Илья Яшин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Оппозиционер Илья Яшин
    Российский оппозиционер Яшин отпущен из отделения полиции
    17:29 26.08.2015
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    Яшин пробыл в отделе полиции до трех часов, его сейчас отпустили, потом он повесткой будет вызван в суд, где и будет решено дело по существу, сообщил замначальника пресс-службы управления МВД региона Александр Дугарев.
    Илья Яшин
    В РФ задержан оппозиционер Илья Яшин
    15:52 26.08.2015
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    Замначальника пресс-службы управления МВД Костромской области Александр Дугарев сообщил, что в ходе встречи Яшина с избирателями использовалась звукоусиливающая аппаратура, что является нарушением закона.
    Прощание родственников и друзей с Борисом Немцовым
    Москва простилась с Борисом Немцовым
    13:25 03.03.2015
    593Годовщина убийства Бориса Немцова
    Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
    Прощание с политиком Борисом Немцовым в Москве
    Известные политики и бизнесмены на похоронах Немцова 
    11:46 03.03.2015
    3726Годовщина убийства Бориса Немцова
    В Москве попрощаться с убитым Борисом Немцовым пришли российские политики, журналисты, бизнесмены и общественные деятели.
    Борис Немцов убит в центре Москвы
    Борис Немцов убит в центре Москвы
    00:06 28.02.2015
    11449Годовщина убийства Бориса Немцова
    Член бюро федерального политсовета партии "РПР-Парнас" Илья Яшин сообщил РИА Новости об убийстве сопредседателя партии Бориса Немцова.
    Алексей Навальный, Ксения Собчак и Илья Яшин
    Собчак, Яшина и Удальцова отпускают из ОВД без оформления протокола
    17:02 15.12.2012
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    "С нас взяли объяснение, протокол оформлять не стали. Якобы провели профилактическую беседу. Я в своем объяснении указал, что никаких противоправных действий не совершал", - сказал Удальцов.
    Акция Марш свободы в Москве
    Полиция задержала на Лубянке Удальцова, Собчак и Яшина
    13:56 15.12.2012
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    Оппозиция планировали провести в Москве акцию - пройти маршем по одной из центральных улиц до Лубянки, однако мэрия им в этом отказала, предложив альтернативные маршруты, с которыми оппозиционеры не согласились.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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