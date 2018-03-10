Яшин пробыл в отделе полиции до трех часов, его сейчас отпустили, потом он повесткой будет вызван в суд, где и будет решено дело по существу, сообщил замначальника пресс-службы управления МВД региона Александр Дугарев.
Замначальника пресс-службы управления МВД Костромской области Александр Дугарев сообщил, что в ходе встречи Яшина с избирателями использовалась звукоусиливающая аппаратура, что является нарушением закона.
Несмотря на то, что церемония прощания длилась с 09.00 до 13.00, не все успели проститься с Немцовым. Когда организаторы объявили об окончании церемонии, огромная очередь все еще стояла на Садовом кольце, весь сквер Сахаровского центра был забит людьми.
Оппозиция планировали провести в Москве акцию - пройти маршем по одной из центральных улиц до Лубянки, однако мэрия им в этом отказала, предложив альтернативные маршруты, с которыми оппозиционеры не согласились.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".