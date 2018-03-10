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    Кострома

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Илья Яшин
    В РФ задержан оппозиционер Илья Яшин
    15:52 26.08.2015
    157
    Замначальника пресс-службы управления МВД Костромской области Александр Дугарев сообщил, что в ходе встречи Яшина с избирателями использовалась звукоусиливающая аппаратура, что является нарушением закона.
    Больница
    Костромской губернатор принял первых врачей, переезжающих из Украины
    15:59 03.04.2014
    59
    Костромской губернатор Сергей Ситников организовал прием для двух первых украинских врачей, готовых переехать на работу в Кострому из города Лисичанска Луганской области по приглашению областных властей.
    Разбитые дороги
    Кострома не будет покупать технику для асфальтовых заводов в Украине
    13:28 02.04.2014
    35
    Костромские власти откажутся от закупки в Украине оборудования для асфальтобетонных заводов, в качестве поставщиков рассматриваются Южная Корея и Китай, сообщил руководитель областного госучреждения "Костромаавтодор" Шведов.
    Посылки. Архивное фото
    Костромская область отправит в Крым 20 тонн продовольствия
    08:30 18.03.2014
    9Обострение ситуации в Крыму
    Жители Костромской области собрали около 20 тонн гуманитарного груза для отправки в Крым, в ближайшее время продовольствие будет доставлено на полуостров, сообщает администрация региона.
    Митинг в поддержку русского населения в Украине. Архивное фото
    Митинг в поддержку украинцев собрал в Костроме 5 тыс человек
    16:05 04.03.2014
    14Обострение ситуации в Крыму
    Более 5 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку жителей Украины в Костроме, сообщил начальник регионального УМВД Александр Степин.
    Железнодорожный светофор
    Вагоны с пропаном сошли с рельсов под Костромой
    16:17 26.09.2013
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    Семь вагонов с сжиженым пропаном сошли в городе Буе Костромской области.
    Кострома
    Причиной взрыва в доме под Костромой мог стать бытовой газ
    12:53 07.05.2013
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    Причиной взрыва в жилом доме в городе Нея под Костромой во вторник, предположительно, стал бытовой газ.
    Кострома
    Взрыв под Костромой произошел в жилом доме
    12:14 07.05.2013
    4
    Взрыв в городе Нея Костромской области произошел в жилом доме при проведении ремонтных работ, уточняет следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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