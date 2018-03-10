Замначальника пресс-службы управления МВД Костромской области Александр Дугарев сообщил, что в ходе встречи Яшина с избирателями использовалась звукоусиливающая аппаратура, что является нарушением закона.
Костромской губернатор Сергей Ситников организовал прием для двух первых украинских врачей, готовых переехать на работу в Кострому из города Лисичанска Луганской области по приглашению областных властей.
Костромские власти откажутся от закупки в Украине оборудования для асфальтобетонных заводов, в качестве поставщиков рассматриваются Южная Корея и Китай, сообщил руководитель областного госучреждения "Костромаавтодор" Шведов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".