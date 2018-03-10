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Дело о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ пополнилось в пятницу третьим обвиняемым - координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Он, в отличие от двух других фигурантов дела Константина Лебедева и Леонида Развозжаева, не был арестован и остался под подпиской о невыезде.