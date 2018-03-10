Удальцов обвиняется по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади 6 мая 2012 года, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ.
Следователь, заявивший ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста Развозжаеву, назвал его, а также Лебедева, Удальцова и Таргамазде организаторами беспорядков 6 мая в Москве на Болотной площади.
Удальцову должно быть запрещено общаться с кем-либо, кроме защиты и близких родственников, покидать место, определенное для изоляции, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, считает следователь.
Оппозиция планировали провести в Москве акцию - пройти маршем по одной из центральных улиц до Лубянки, однако мэрия им в этом отказала, предложив альтернативные маршруты, с которыми оппозиционеры не согласились.
Дело о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ пополнилось в пятницу третьим обвиняемым - координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Он, в отличие от двух других фигурантов дела Константина Лебедева и Леонида Развозжаева, не был арестован и остался под подпиской о невыезде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".