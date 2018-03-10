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    Сергей Удальцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Обвиняемый в подготовке массовых беспорядков оппозиционер Сергей Удальцов. Архивное фото
    Главный фигурант "болотного дела" Удальцов пожаловался в ЕСПЧ
    11:11 15.09.2015
    75
    По словам адвоката Аграновского, в жалобе говорится, что в ходе судебного процесса были нарушены его права, в том числе на справедливое судебное разбирательство, а также свободу слова и собраний.
    Рассмотрение вопроса о продлении домашнего ареста Сергея Удальцову
    Жалобу на продление домашнего ареста Удальцова рассмотрят 6 ноября
    11:24 21.10.2013
    14
    Мосгорсуд 6 ноября рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, сообщила в своем микроблоге в Twitter его адвокат Виолетта Волкова.
    Рассмотрение вопроса о продлении домашнего ареста Сергея Удальцову
    Суд в Москве продлил домашний арест Удальцова
    13:49 01.08.2013
    2
    Следователь сообщил в суде, что основания для содержания координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова под домашним арестом не изменились.
    Сергей Удальцов
    Удальцова обвинили в организации массовых беспорядков
    19:06 19.06.2013
    2
    Следствие в среду предъявило координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову обвинение в окончательной редакции по делу о подготовке массовых беспорядков.
    Сергей Удальцов
    Суд в Москве оставил Удальцова под домашним арестом до 6 августа
    12:21 01.04.2013
    4
    Удальцов обвиняется по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади 6 мая 2012 года, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории РФ.
    Леонид Развозжаев
    СК: Развозжаев, Удальцов и Лебедев организовали беспорядки на Болотной
    13:45 29.03.2013
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    Следователь, заявивший ходатайство в Басманный суд Москвы о продлении ареста Развозжаеву, назвал его, а также Лебедева, Удальцова и Таргамазде организаторами беспорядков 6 мая в Москве на Болотной площади.
    Сергей Удальцов
    На Удальцова надели электронный браслет
    16:26 06.03.2013
    26
    Домашний арест обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади Сергея Удальцова теперь будут контролировать при помощи электронного браслета.
    Заседание суда по делу Сергея Удальцова
    Суд заключил Удальцова под домашний арест
    17:05 09.02.2013
    6
    Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.
    Сергей Удальцов
    СК просит изолировать Удальцова
    15:51 09.02.2013
    10
    Удальцову должно быть запрещено общаться с кем-либо, кроме защиты и близких родственников, покидать место, определенное для изоляции, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, считает следователь.
    Алексей Навальный, Ксения Собчак и Илья Яшин
    Собчак, Яшина и Удальцова отпускают из ОВД без оформления протокола
    17:02 15.12.2012
    85
    "С нас взяли объяснение, протокол оформлять не стали. Якобы провели профилактическую беседу. Я в своем объяснении указал, что никаких противоправных действий не совершал", - сказал Удальцов.
    Акция Марш свободы в Москве
    Полиция задержала на Лубянке Удальцова, Собчак и Яшина
    13:56 15.12.2012
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    Оппозиция планировали провести в Москве акцию - пройти маршем по одной из центральных улиц до Лубянки, однако мэрия им в этом отказала, предложив альтернативные маршруты, с которыми оппозиционеры не согласились.
    Сергей Удальцов
    В Москве задержаны оппозиционеры Удальцов, Навальный и Яшин
    15:44 27.10.2012
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    Оппозиционеры Сергей Удальцов, Алексей Навальный и Илья Яшин задержаны за нарушение общественного порядка в субботу в центре Москвы, сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.
    Сергей Удальцов
    "Анатомию протеста" поделили на троих: Удальцову предъявили обвинение
    17:10 26.10.2012
    33Похищение российского оппозиционера в Киеве
    Дело о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ пополнилось в пятницу третьим обвиняемым - координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым. Он, в отличие от двух других фигурантов дела Константина Лебедева и Леонида Развозжаева, не был арестован и остался под подпиской о невыезде.
    Сергей Удальцов
    Удальцову предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков
    11:22 26.10.2012
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    Уголовное дело, по которому проходит Удальцов, возбуждено после выхода на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2".
    Митинг в поддержку выборов в Координационный совет оппозиции в Москве
    Семья российского оппозиционера Удальцова выехала в Украину
    10:29 24.10.2012
    7Похищение российского оппозиционера в Киеве
    Депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что не может связаться с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, который подозревается в организации массовых беспорядков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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