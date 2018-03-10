Во вторник суд продлил Алексею Улюкаеву домашний арест до 27 января 2018 года. Также суд назначил на 16 августа начало рассмотрения дела экс-министра по существу. Дело будет рассмотрено в открытом режиме.
Путин исключил Улюкаева из ряда комиссий при президенте РФ - по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.
Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что некоторые дела против правоохранителей в России также были значимы, хотя должности, возможно, были меньше.
Задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, в аэропорту американской Оклахомы мужчина расстрелял своего бывшего начальника, Би-би-си впервые начнет вещание на КНДР, а Барак Обама высказался за облегчение госдолга Греции.
Как отмечается, в ближайшее время в рамках этого уголовного дела будут привлекаться еще различные чиновники. Такие преступные схемы не делаются "в одного". Пока же по уголовному делу проходит только сам экс-министр.
Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о взятии министра под домашний арест.
В Киеве во вторник проходили акции протеста. Митингующие у здания Нацбанка выступали за отставку его главы Валерии Гонтаревой, участники акции у парламента требовали вернуть им вклады из обанкротившихся банков "Михайловский", Дельта банк и VAB банк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".