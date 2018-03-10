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    Алексей Улюкаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Заседание суда по делу Алексея Улюкаева
    Суд в Москве продлил домашний арест экс-министру Улюкаеву до 2018 года
    15:32 08.08.2017
    74Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Во вторник суд продлил Алексею Улюкаеву домашний арест до 27 января 2018 года. Также суд назначил на 16 августа начало рассмотрения дела экс-министра по существу. Дело будет рассмотрено в открытом режиме.
    Рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Алексею Улюкаеву
    В Москве начинается процесс над самым высокопоставленным обвиняемым в РФ
    02:23 08.08.2017
    403Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
    Московский суд отказался освободить Улюкаева из-под домашнего ареста
    10:42 30.01.2017
    215Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов экс-министра Алексея Улюкаева, которые просили отменить продление меры пресечения до 15 апреля и освободить обвиняемого из-под стражи.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Суд в РФ арестовал 15 объектов недвижимости экс-министра Улюкаева - СМИ
    02:18 11.01.2017
    146Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Об аресте объектов недвижимости и более 560 миллионов рублей, принадлежащих экс-министру, сообщил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов.
    Рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Алексею Улюкаеву
    Суд оставил экс-министра экономики РФ Улюкаева под домашним арестом
    13:12 10.01.2017
    71Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Судья учла доводы следователя Романа Нестерова, что, находясь на свободе, обвиняемый экс-министр сможет скрыться от следствия, надавить на свидетелей, работающих в Минэкономразвития и Росимуществе.
    Алексей Улюкаев. Архивное фото
    Суд в РФ арестовал дом и земли Улюкаева по делу о взятке
    08:42 16.12.2016
    602Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    В Басманном суде Москвы уточнили, что на 10 земельных участков и жилой дом в Смоленской области был наложен арест 29 ноября. Детали об арестованном имуществе не уточняются.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Суд оставил Улюкаева под домашним арестом, без прогулок и общения со СМИ
    11:07 28.11.2016
    194Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Как сообщается, Московский городской суд отклонил ходатайства защиты, просившей разрешить экс-министру дважды в день совершать прогулки, а также общаться с прессой.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Путин освободил Улюкаева от должности управляющего от РФ в ЕБРР
    21:38 22.11.2016
    188Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Путин исключил Улюкаева из ряда комиссий при президенте РФ - по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.
    Алексей Улюкаев. Архивное фото
    Экс-министру Минэкономразвития в РФ Улюкаеву вызвали неотложку
    10:52 22.11.2016
    358Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Зампред московской ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Ева Меркачева сообщила, что Алексею Улюкаеву стало плохо - подскочило давление, в связи с чем на дом была вызвана бригада врачей.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин о деле Улюкаева: это очень печальный факт
    03:46 21.11.2016
    424Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с экс-главой МЭР Алексеем Улюкаевым, против которого возбуждено дело о взятке, не отразилась на его отношении к правительству в целом.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
    Экс-министр экономики РФ Улюкаев обжаловал решение о домашнем аресте
    10:33 18.11.2016
    644Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Следственный комитет России заявил во вторник ночью, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку.
    Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в Басманном суде Москвы.
    Transparency International: "дело Улюкаева" - далеко не последняя история
    19:40 17.11.2016
    259Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Вице-президент международной организации Transparency International Елена Панфилова отметила, что некоторые дела против правоохранителей в России также были значимы, хотя должности, возможно, были меньше.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    О чем пишут в мире: стрельба в аэропорту в США, арест Улюкаева
    11:35 16.11.2016
    340Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, в аэропорту американской Оклахомы мужчина расстрелял своего бывшего начальника, Би-би-си впервые начнет вещание на КНДР, а Барак Обама высказался за облегчение госдолга Греции.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    В деле Улюкаева могут фигурировать до восьми человек - источник
    08:59 16.11.2016
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    Как отмечается, в ближайшее время в рамках этого уголовного дела будут привлекаться еще различные чиновники. Такие преступные схемы не делаются "в одного". Пока же по уголовному делу проходит только сам экс-министр.
    Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
    Путин уволил Улюкаева связи с утратой доверия - Песков
    20:12 15.11.2016
    1165Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин свои указом освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия.
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Улюкаева
    Суд поместил главу Минэкономразвития РФ Улюкаева под домашний арест
    18:30 15.11.2016
    325Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении взятки в два миллиона долларов. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о взятии министра под домашний арест.
    Митинги в Киеве
    Фотоитоги 15 ноября: протесты в Киеве, задержание Улюкаева, "импичмент" Порошенко 
    18:14 15.11.2016
    603Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В Киеве во вторник проходили акции протеста. Митингующие у здания Нацбанка выступали за отставку его главы Валерии Гонтаревой, участники акции у парламента требовали вернуть им вклады из обанкротившихся банков "Михайловский", Дельта банк и VAB банк.
    Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Улюкаева
    Министр экономики РФ Улюкаев просит не помещать его под домашний арест
    16:44 15.11.2016
    3977Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев попросил в суде "более мягкую меру пресечения". В свою очередь его адвокат заявил, что суд мог бы ограничиться подпиской о невыезде.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
    Задержание Улюкаева. Сбой в ресурсе - Путин был в курсе
    15:19 15.11.2016
    1505Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении взятки, а СК РФ заявил, что по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий в отношении министра возбуждено уголовное дело.
    Алексей Кудрин
    В деле Улюкаева пока слишком много вопросов - Кудрин
    13:05 15.11.2016
    414Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    Следственный комитет РФ заявил во вторник ночью, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку "Роснефти".
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