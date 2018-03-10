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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Гуманитарный конвой РФ
    В МККК ничего не знают о новом гуманитарном конвое из РФ в Донбасс
    12:35 03.10.2014
    326Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    В "ЛНР" сообщили, что дата нового гуманитарного конвоя станет известной через пару дней, но в Международном комитете Красного креста такой информации нет.
    МИД Украины. Архивное фото
    Украина готовит контрмеры на случай ввода РФ торговых ограничений - МИД
    15:16 30.09.2014
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    Речь идет о применении контрмер к некоторой группе товаров, полного запрета или закрытия границы с РФ не будет, пояснили в МИДе Украины.
    Газохранилище. Архивное фото
    В Киеве на сегодня нет оснований для отключения электричества – мэрия
    13:38 30.09.2014
    282Веерные отключения электричества в Украине.
    До конца года Киев должен оплатить Москве 3,1 миллиарда долларов долга за газ и "Газпром" поставит 5 миллиардов кубометров газа по цене 385 долларов за тысячу кубов нынешней осенью.
    Украинская наводчица Надежда Савченко. Архивное фото
    Защита Савченко обратится в ГП РФ по поводу законности видео ее этапирования
    16:50 29.09.2014
    98Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Видео этапирования Надежды Савченко со служебного видеорегистратора ФСИН было обнародовано журналистам LifeNews, пояснил адвокат наводчицы Николай Полозов.
    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    РФ может в октябре возобновить экспорт газа в Украину при погашении $2 млрд долга
    17:53 26.09.2014
    143Украина и РФ: переговоры по газу
    О возобновлении экспорта сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам трехсторонних газовых переговоров в Берлине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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