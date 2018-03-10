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    Киевэнерго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 227
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    Сотрудники Киевгаза пикетируют Киевэнерго из-за долгов
    "Киевгаз" обвинил "Киевэнерго" в присвоении денег и вывел людей на пикет
    16:22 01.03.2018
    171
    В "Киевгаз" сообщили, что нежелание "Киевэнерго" рассчитываться за услуги распределения природного газа создаст негативные последствия для киевлян, большинство из которых оплачивают счета за отопление и горячее водоснабжение.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Голубенко: тарифы будут расти постоянно
    08:05 26.02.2018
    1045Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Если власть пойдет по пути национализации "Киевэнерго", то об инвестициях в теплосети столицы можно забыть, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    "Ноу-хау у мэрии?". Киевляне получили платежки с молитвой грешника
    13:03 14.02.2018
    676
    Жительница Киева возмущена тем, что вместе с квитанцией на оплату электроэнергии получила молитву грешника. Она добавила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.
    Минюст Украины
    Минюст через суд требует от "Киевэнерго" уплатить миллионы гривен
    16:51 16.01.2018
    259
    Сообщается, что в Хозяйственный суд Киева поступило заявление Министерства юстиции о возмещении нанесенного государственному бюджету Украины ущерба в размере 54 179 613,40 грн.
    Здание НКРЭКУ
    Мелочь, а приятно. В Киеве подешевеет отопление
    23:57 28.12.2017
    392Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    НКРЭКУ установила для "Киевэнерго" тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    Озвучен долг Киева за электричество
    15:55 26.12.2017
    176
    Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения. Предприятия жилкоммунхоза задолжали за электроэнергию 263,9 млн грн.
    Киевэнерго
    "Киевэнерго" разделилось на две компании
    15:17 26.12.2017
    322
    Выделенная из "Киевэнерго" новая компания будет осуществлять деятельность по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей.
    Иван Плачков
    Плачков: наша энергетическая база - это оборудование 40-60-х годов
    08:34 13.12.2017
    574Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Блокирование работы НКРЭКУ лишь усложняет ситуацию на рынке теплоснабжения, считает глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.
    Автомобиль Киевэнерго врезался в столб, 11 декабря 2017
    Внедорожник "Киевэнерго" влетел в столб
    08:15 11.12.2017
    248Украина остановилась в снежных заносах
    По данным очевидцев, автомобиль столичной компании "Киевэнерго" въехал в столб, обошлось без серьезных травм. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на улице Викентия Хвойки.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Кто получит компенсации за неправильные платежки, а кто нет?
    09:44 26.11.2017
    745Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко сообщил, что суммы компенсации будут отличаться и во многом разница зависит от того, установлен ли общедомовой прибор учета тепла.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    Мошенники рассылают киевлянам письма с требованием оплатить долги
    05:58 21.11.2017
    676Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В компании напомнили гражданам, что оповещают клиентов о задолженности с помощью SMS-сообщений, официальных писем и звонков операторов контакт-центра.
    Киевэнерго в Киеве
    Стало известно, когда пройдет суд о возвращении "Киевэнерго" столице
    17:15 30.10.2017
    154
    Как стало известно, перерыв в судебном рассмотрении объявлен до мая. Ответчиками по этому делу проходят две компании с Кипра. Поскольку они не имеют в Украине представительств, суд отправил им вызовы на официальные адреса на Кипр.
    Заповедник София Киевская
    За долг в 18 копеек. "Софии Киевской" пригрозили отключением света
    19:00 23.10.2017
    275
    Заместитель директора заповедника по реставрационным работам Вадим Кириленко назвал предупреждение "Киевэнерго" "шуткой дня" и добавил, что в "Софии Киевской" уже выясняют, "где так "жестко" задолжали".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Киеву грозит масштабное отключение воды из-за долгов
    14:43 20.10.2017
    569
    В случае дальнейших неплатежей "Киевэнерго" будет вынуждено отключить "Киевводоканал" за долги, что является "критическим для столицы и может нести экологическую угрозу", заявили в компании.
    Киевэнерго
    "Киевэнерго" объяснило, что мешает началу отопительного сезона в столице
    02:39 20.10.2017
    471Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В ПАО "Киевэнерго" заявили, что из-за неурегулированной цены на газ начало отопительного сезона во многих социальных учреждениях Киева откладывается.
    Киевэнерго
    Теплосети не интересны ни власти, ни "Киевэнерго" - эксперт
    06:58 14.10.2017
    269Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил, что деньги на модернизацию теплосетей Киева не выделяются в связи с тем, что до сих пор четко не определено, кто их будет обслуживать.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    За долги "Киевэнерго" заплатят жители столицы - депутат Киевсовета
    00:58 14.10.2017
    230Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В эфире радиостанции Голос Столицы член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Валерий Гуманенко заявил, что "Киевэнерго" готовит платформу по перекладыванию своих долгов на городской бюджет.
    Вывеска ПАО Киевгаз
    "Киевгаз" начал возвращать газоснабжение в опломбированные котельные
    05:55 03.10.2017
    100
    ПАО "Киевгаз" начало восстановление газоснабжения в пятницу, 29 сентября. За выходные возобновили работу 17 теплоисточников, которые уже поставляют отключенную в апреле горячую воду 307 жилым домам.
    АК Киевводоканал
    Почему растет тариф на воду? Опрос экспертов
    10:05 09.09.2017
    455Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Больше всего на повышение тарифа на воду влияет электроэнергия, пояснила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк, а эксперт Андрей Герус считает, что повышение тарифов будет продолжаться, пока потребители это терпят.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Популизм рулит, а отопительный сезон под угрозой срыва - Голубенко
    07:58 30.08.2017
    1095Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Полностью ликвидировать долги перед теплокоммунэнерго невозможно, поскольку уровень жизни населения не позволяет оплачивать их услуги в полном объеме, считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.
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    19:15 09.03.2018
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    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Голубенко: тарифы будут расти постоянно
    08:05 26.02.2018
    1045
    Если власть пойдет по пути национализации "Киевэнерго", то об инвестициях в теплосети столицы можно забыть, подчеркнул эксперт по вопросам ЖКХ.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    "Ноу-хау у мэрии?". Киевляне получили платежки с молитвой грешника
    13:03 14.02.2018
    676
    Жительница Киева возмущена тем, что вместе с квитанцией на оплату электроэнергии получила молитву грешника. Она добавила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.
    Сотрудники Киевгаза пикетируют Киевэнерго из-за долгов
    "Киевгаз" обвинил "Киевэнерго" в присвоении денег и вывел людей на пикет
    16:22 01.03.2018
    171
    В "Киевгаз" сообщили, что нежелание "Киевэнерго" рассчитываться за услуги распределения природного газа создаст негативные последствия для киевлян, большинство из которых оплачивают счета за отопление и горячее водоснабжение.
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