В "Киевгаз" сообщили, что нежелание "Киевэнерго" рассчитываться за услуги распределения природного газа создаст негативные последствия для киевлян, большинство из которых оплачивают счета за отопление и горячее водоснабжение.
Жительница Киева возмущена тем, что вместе с квитанцией на оплату электроэнергии получила молитву грешника. Она добавила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.
Как стало известно, перерыв в судебном рассмотрении объявлен до мая. Ответчиками по этому делу проходят две компании с Кипра. Поскольку они не имеют в Украине представительств, суд отправил им вызовы на официальные адреса на Кипр.
Заместитель директора заповедника по реставрационным работам Вадим Кириленко назвал предупреждение "Киевэнерго" "шуткой дня" и добавил, что в "Софии Киевской" уже выясняют, "где так "жестко" задолжали".
В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко заявил, что деньги на модернизацию теплосетей Киева не выделяются в связи с тем, что до сих пор четко не определено, кто их будет обслуживать.
Больше всего на повышение тарифа на воду влияет электроэнергия, пояснила руководитель пресс-службы "Киевводоканала" Анна Слободянюк, а эксперт Андрей Герус считает, что повышение тарифов будет продолжаться, пока потребители это терпят.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Жительница Киева возмущена тем, что вместе с квитанцией на оплату электроэнергии получила молитву грешника. Она добавила, что рекламные листовки постоянно кидают в почтовые ящики, но они ни разу не оказывались внутри платежки.
В "Киевгаз" сообщили, что нежелание "Киевэнерго" рассчитываться за услуги распределения природного газа создаст негативные последствия для киевлян, большинство из которых оплачивают счета за отопление и горячее водоснабжение.