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    Женева (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 244
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    Женевский автосалон 2018
    Женевский автосалон: роскошные новинки на любой вкус 
    12:45 06.03.2018
    405
    88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
    Арсений Яценюк
    Соцсети бурно обсуждают задержание Яценюка в Женеве
    02:53 24.12.2017
    2799
    Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что его задержали на паспортном контроле, но через десять минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.
    Александр Онищенко. Игорь Коломойский и Светлана Крюкова
    Онищенко и Коломойский провели встречу в Женеве - СМИ
    02:58 03.10.2017
    759Онищенко: новая партия компромата
    Подробности встречи Игоря Коломойского и Александра Онищенко не сообщаются, однако на совместных фото, обнародованных в соцсетях, присутствует также журналистка Светлана Крюкова.
    Евро
    В Женеве в унитаз смыли десятки тысяч евро
    11:04 19.09.2017
    988
    После жалоб посетителей из канализации финансового холдинга и расположенных неподалеку ресторанов были извлечены в общей сложности несколько десятков тысяч евро.
    ВТО
    В ВТО прошли консультации по иску РФ к Украине в связи с рядом запретов
    22:29 19.07.2017
    345
    По правилам ВТО консультации и их содержание являются конфиденциальными. Россия в конце мая направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины в отношении РФ.
    Виктория Коваль
    Глава медпрофсоюза и министр соцполитики ели лобстеров в Женеве - нардеп
    01:20 14.06.2017
    955
    Член парламентской фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко обнародовала фото, на котором, как она утверждает, Виктория Коваль и министр соцполитики Андрей Рева обедают в дорогом ресторане Женевы.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Юнкер пришел сильно пьяным на саммит ООН: врезался в людей и мебель - СМИ
    14:45 05.05.2017
    1197
    Дипломатические источники утверждают, что по президенту Еврокомиссии было "очень видно", что он явился пьяным на ключевые переговоры по урегулированию кипрской проблемы.
    ВТО
    Украина повторно попросила создать третейскую группу ВТО по спору с РФ
    17:50 21.03.2017
    407
    По итогам заседания Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации сторонам дается порядка 20 дней для согласования персонального состава третейской группы.
    Лучшие девушки Женевского автосалона 2017
    Лучшие девушки Женевского автосалона 2017 
    13:15 10.03.2017
    1485
    В Швейцарии с 9 по 19 марта проходит одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу традиционно проходит каждый год и в 2017 году состоится уже в 87-й раз.
    Женевский автосалон 2017
    Сенсация Женевского автосалона 2017: первый беспилотный автомобиль Volkswagen 
    11:45 07.03.2017
    1127
    Первый беспилотный автомобиль немецкой компании Volkswagen покажут на Женевском автосалоне 2017. Машина является полностью самоуправляемой. Беспилотник назвали Sedric, что является сокращением от self-driving car. Для его управления не нужны усилия человека.
    Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура
    Женева, второй день переговоров по Сирии: посидели, разошлись
    11:56 26.02.2017
    185
    Мистура, созывая участников сирийских дискуссий, сам не очень понимал, каким образом будет искать точки соприкосновения делегаций.
    Михаэль Шумахер. Архивное фото
    На лечение Михаэля Шумахера за три года ушло около $17 млн
    16:24 30.12.2016
    1533
    За спортсменом ухаживают 15 специалистов, которые находятся рядом с немцем практически круглосуточно. Ранее сообщалось, что реабилитация Шумахера обходится в 100 тысяч фунтов в неделю.
    Сергей Лавров и Джон Керри. Архивное фото
    Переговоры Лаврова и Керри в Женеве продолжаются 12 часов
    23:13 09.09.2016
    299
    Сообщается, что глава российского внешнеполитического ведомства Лавров прибыл в Женеву в четверг и в это же день провел встречу с спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
    Лавров о турецкой операции: в Сирии с согласия властей находится только РФ
    03:11 27.08.2016
    526РФ и США: железный занавес
    С согласия Дамаска на территории Сирии находятся только российские и иранские контингенты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя турецкую операцию в САР.
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Дж.Керри
    РФ и США не будут спешить с соглашением о прекращении огня в Сирии - Керри
    01:44 27.08.2016
    105РФ и США: железный занавес
    Предварительных условий для политического урегулирования в Сирии быть не должно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Джоном Керри.
    Джон Керри и Сергей Лавров. Архивное фото
    США впервые передали РФ список группировок, соблюдающих перемирие в Сирии
    00:43 27.08.2016
    73РФ и США: железный занавес
    Необходимо вернуться к реальным переговорам по политическому разрешению конфликта в Сирии, заявил в пятницу госсекретарь США Джон Керри в Женеве.
    Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с государственным секретарем США Дж.Керри
    Лавров и Керри обсудили ситуацию в Украине
    00:27 27.08.2016
    737Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Москва ценит заинтересованность Вашингтона в том, чтобы "помочь сдвинуть минские соглашения с мертвой точки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Джон Керри.
    Сергей Лавров и Джон Керри
    В Женеве завершились переговоры Лаврова и Керри, продлившиеся 12 часов
    23:37 26.08.2016
    253РФ и США: железный занавес
    Центральной темой переговоров была проблематика сирийского урегулирования, в том числе перспективы налаживания координации действий РФ и США в борьбе с террористическими группировками в Сирии.
    Встреча главы МИД РФ Лаврова с государственным секретарем США Керри
    Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Керри
    23:31 25.08.2016
    160
    Керри также должен прибыть в Женеву "поздно вечером в четверг". Как ожидается, главы дипломатических ведомств двух стран проведут двусторонние переговоры в пятницу, вне стен женевского офиса ООН.
    Автомайдан под АП зажег шины
    Фотоитоги 8 апреля: столкновения под администрацией Порошенко, Ляшко с коровами под Кабмином 
    18:15 08.04.2016
    317
    Активисты движения "Автомайдан" требовали у здания администрации люстрации силовиков и прокуроров, они также добивались встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Женевский автосалон 2018
    Женевский автосалон: роскошные новинки на любой вкус 
    12:45 06.03.2018
    405
    88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
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