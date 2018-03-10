88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила, что его задержали на паспортном контроле, но через десять минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.
По правилам ВТО консультации и их содержание являются конфиденциальными. Россия в конце мая направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями со стороны Украины в отношении РФ.
Первый беспилотный автомобиль немецкой компании Volkswagen покажут на Женевском автосалоне 2017. Машина является полностью самоуправляемой.
Беспилотник назвали Sedric, что является сокращением от self-driving car. Для его управления не нужны усилия человека.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.
Первый беспилотный автомобиль немецкой компании Volkswagen покажут на Женевском автосалоне 2017. Машина является полностью самоуправляемой.
Беспилотник назвали Sedric, что является сокращением от self-driving car. Для его управления не нужны усилия человека.
88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы. Для всех желающих выставка откроется 8 марта и продлится до 18 марта.