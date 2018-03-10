С понедельника Надежда Савченко член ПАСЕ, как член украинской делегации, в соответствии с международными протоколами она находится под защитой депутатского иммунитета, заявила спикер ПАСЕ Анн Брассер.
Анн Брассер подчеркнула, что человек не может быть предметом торговли. Вместе с тем она отметила, что Надежда Савченко, которая находится в РФ, обладает парламентским иммунитетом, "но это не значит, что все можно".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".