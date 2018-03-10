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    Анн Брассер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    ПАСЕ
    ПАСЕ намерена направить наблюдателей для мониторинга выборов в Украине
    01:13 29.09.2015
    101Избирательная кампания по местным выборам
    Как заявила глава ПАСЕ Анн Брассер, комментируя предстоящие выборы в Украине, очень сложно организовать выборы в кризисном и конфликтном регионе, "и я не знаю, что будет в октябре".
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    В ПАСЕ подтвердили, что в январе 2016 обсудят вопрос полномочий делегации РФ
    20:55 24.06.2015
    143
    Глава ПАСЕ Анн Брассер выразила надежду, что к январю 2016 года "будет прогресс в области установления мира, будет прекращено насилие".
    ПАСЕ
    Глава ПАСЕ: ситуация в Украине далека от минских договоренностей
    12:50 22.06.2015
    199Переговоры по Донбассу
    Анн Брассер выразила обеспокоенность гуманитарной проблемой в Украине и напомнила о ситуации с украинкой Надеждой Савченко. Она озабочена, что насилие на Донбассе продолжается.
    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер
    Глава ПАСЕ отводит особую роль Совету Европы в установлении мира в Украине
    13:50 20.04.2015
    181Год АТО: причины и следствия
    Анн Брассер отметила, что есть шанс "перейти от насилия к диалогу" в зоне конфликта на востоке Украины. Она считает, что Совет Европы может помочь в налаживании мира в Донбассе.
    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер
    ПАСЕ выступает за равное представительство женщин и мужчин в политике
    14:41 08.03.2015
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    По словам главы ПАСЕ Анн Брассер, за последнее время представительство женщин в политике, количество женщин, избранных в парламенты стран Совета Европы, возросло.
    Пленарное заседание зимней сессии ПАСЕ
    РФ отказала главе ПАСЕ в создании рабочей группы по Украине
    01:08 03.03.2015
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    Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса до апреля, тем самым продлив введенные в прошлом апреле санкции из-за ситуации в Украине.
    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    Делегация РФ могла бы работать в ПАСЕ без права голоса - глава Ассамблеи
    19:03 04.02.2015
    227
    Глава Ассамблеи ПАСЕ Анн Брассер отметила, что несмотря на то, что Россия лишена права голоса, нл даже без права голоса РФ может доносить свою точку зрения.
    Басманный суд Москвы рассматривает дело Надежды Савченко
    Спикер ПАСЕ напишет письмо Лаврову по поводу Савченко
    21:31 30.01.2015
    212Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    С понедельника Надежда Савченко член ПАСЕ, как член украинской делегации, в соответствии с международными протоколами она находится под защитой депутатского иммунитета, заявила спикер ПАСЕ Анн Брассер.
    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер
    Вопрос Савченко "не может быть предметом торга с РФ" - глава ПАСЕ
    17:26 30.01.2015
    1047Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Анн Брассер подчеркнула, что человек не может быть предметом торговли. Вместе с тем она отметила, что Надежда Савченко, которая находится в РФ, обладает парламентским иммунитетом, "но это не значит, что все можно".
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Глава ПАСЕ призвала соблюдать минские договоренности
    12:53 26.01.2015
    80Будет ли мир на Донбассе?
    В ходе обсуждения доклада ПАСЕ о ситуации в Украине Анн Брассер заявила, что насилие на востоке не разрешит конфликт и что стороны должны соблюдать минские договоренности.
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Россия планирует приостановить членство в ПАСЕ на год
    11:46 26.01.2015
    247
    Российская Федерация моежт на год приостановит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если не будут полностью подтверждены полномочия российской делегации.
    Петр Порошенко
    Порошенко просит ПАСЕ сделать все возможное для освобождения Савченко
    21:11 15.01.2015
    342Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Надежда Савченко находится с июля под арестом в РФ, ее обвиняют в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК в Донбассе. Летчица свою вину категорически отрицает.
    Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анн Брассер
    В Украину прибыла глава ПАСЕ
    07:43 15.01.2015
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    Как сообщил Парубий, он рассказал президенту ПАСЕ о ситуации в Украине и трагедии под Волновахой, а Брассер выразила соболезнования украинскому народу.
    ПАСЕ
    Глава ПАСЕ посетит Киев 15-16 января
    14:11 09.01.2015
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    Анн Брассер примет участие в заседании председательского комитета ПАСЕ, а также запланированы встречи с президентом, премьером, спикером Рады, главой МИД, лидерами парламентских групп.
    ПАСЕ
    Президент ПАСЕ запретила проведение выставки "Донбасс - война и мир"
    08:31 16.12.2014
    560Реакция в мире на события в Украине
    По данным депутата Владимира Арьева, на прошлой неделе такая выставка прошла в Европарламенте в Брюсселе.
    ПАСЕ
    Президент ПАСЕ Анн Брассер намерена в январе посетить Киев
    14:49 04.12.2014
    63Реакция в мире на события в Украине
    Россия, вероятно, получит назад право голоса" на ближайшей ассамблее также заявила президент ассамблеи Брассер.
    ПАСЕ
    ПАСЕ следит за событиями в Украине
    14:29 13.11.2014
    115Донбасс - зона войны
    В организации опровергли информацию о том, что ПАСЕ закрывает глаза на страдания людей на юго-востоке Украины.
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    В Страсбурге завершилась осенняя сессия ПАСЕ
    13:49 03.10.2014
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    Кризис в Украине и очередное отсутствие делегации РФ на заседаниях Ассамблеи стали центральными темами закрывшейся осенней сессии ПАСЕ.
    ПАСЕ
    Мандат ПАСЕ не позволяет направить делегацию под Донецк
    08:53 03.10.2014
    95Мировая реакция на события в Украине
    Глава ПАСЕ Анн Брассер заявила, что "кризис в Украине действительно, неслыханный. Ситуация гуманитарная ужасная".
    Турбьерн Ягланд
    Генсек Совета Европы примет участие в дебатах по Украине в ПАСЕ
    12:51 29.09.2014
    63Мировая реакция на события в Украине
    Бюро на заседании в понедельник поддержало предложение провести текущие дебаты по кризису в Украине без принятия резолюции.
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