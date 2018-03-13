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    На Женевском автосалоне выбрали самое красивое авто будущего

    (обновлено: )17540
    Машина дебютировала в Токио и уже признавалась лучшим прототипом на Парижском автосалоне-2017. Внешне автомобиль выполнен в лучших традициях машин класса гран-туризмо.
    Mazda Vision Coupe
    mazda.com

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. На Женевском автосалоне в рамках специального мероприятия Car Design Night самым красивым концептом признали Mazda Vision Coupe.

    Лучший концепт определило жюри, состоящее из 18 человек. Машина дебютировала в Токио и уже признавалась лучшим прототипом на Парижском автосалоне-2017.

    mazda.com
    Mazda Vision Coupe
    mazda.com/
    Mazda Vision Coupe

    Внешне автомобиль выполнен в традициях машин класса гран-туризмо. В салоне через всю переднюю панель проходит дисплей, встроенный между двумя её уровнями и лаконичная панель приборов. Отделан автомобиль кожей и деревом.

    Напомним, 6 марта 88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show, который является самым авторитетным из европейских, открыли для прессы, а 8 марта — для посетителей.

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