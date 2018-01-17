наверх
17.01.201819:21
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Дорогие, как дом, фантастические, как сказка. В Детройте проходит автосалон

    (обновлено: )162
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Brendan Mcdermid
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Rebecca Cook
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Rebecca Cook
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Rebecca Cook
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Jonathan Ernst
    Североамериканский международный автосалон
    REUTERS Rebecca Cook

    Рекомендуем

    Снегопад в КиевеНаконец-то настоящая зима! Киев замело снегом16:50 17.01.2018
    Одесситы лепят удивительных снеговиковВ Одессе с юмором подошли к лепке снежных баб15:00 17.01.2018
    Красотка из ОАЭДо неприличия роскошна. "Русалка" из Дубая восхищает не только волосами14:08 17.01.2018
    Даша Астафьева показала фото с отдыха на БалиУкраинская звезда Playboy показала горячие фото с Бали13:16 17.01.2018
    Торнадо из птиц. Миграция скворцов в ИзраилеПоражающее воображение торнадо из птиц: миграция скворцов в Израиле12:26 17.01.2018
    Пара устроила фотосессию родов с котомТеперь вы видели все! Семейная пара "родила" котенка11:38 17.01.2018
    Австралийская мать двоих детейУдивительное рядом. Красавица покорила миллионы поклонников роскошной фигурой11:04 17.01.2018
    Дипломатический прием в Мариинском дворцеООН не одобрит: Мариинский дворец оказался не рассчитан на инвалидов10:35 17.01.2018
    Одессу завалило снегомПозавидует и Лапландия. Одессу завалило снегом18:48 16.01.2018
    Все фотоленты

    В американском Детройте проходит знаменитый "Североамериканский международный автосалон". Шоу будет открыто до 28 января в Cobo Hall.

    В этом году здесь есть на что посмотреть. Среди новинок был показан Rolls Royce Phantom 8, который стоит примерно столько же, сколько очень хороший дом — 520 000 долларов США. Также свои новые разработки в автосфере представили Ford, Bentleys, Jaguars, Porches, Maseraties, Aston Martins и многие другие.

    Смотрите также: До неприличия роскошна. "Русалка" из Дубая восхищает не только волосами

    Ссылки по теме:
    Теги: