Дорогие, как дом, фантастические, как сказка. В Детройте проходит автосалон

В американском Детройте проходит знаменитый "Североамериканский международный автосалон". Шоу будет открыто до 28 января в Cobo Hall.

В этом году здесь есть на что посмотреть. Среди новинок был показан Rolls Royce Phantom 8, который стоит примерно столько же, сколько очень хороший дом — 520 000 долларов США. Также свои новые разработки в автосфере представили Ford, Bentleys, Jaguars, Porches, Maseraties, Aston Martins и многие другие.

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