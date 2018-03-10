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    Ахмад Фаузи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Война в Йемене
    Спецпосланник ООН по Йемену объявил о прекращении огня в стране
    12:13 15.12.2015
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    Спецпосланник генсекретаря ООН по Йемену Исмаил Ульд Шейх Ахмед призвал все стороны уважать эту инициативу о прекращении военных действий в Йемене.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Инцидент с Су-24 может осложнить борьбу с терроризмом в Сирии - ООН
    12:49 24.11.2015
    877Россия - Турция. Восстановление отношений
    Официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи отметил, что российский Су-24, как сообщается в СМИ, сбитый Турцией, может осложнить ситуацию.
    Последствия авиаударов по Йемену.
    Продолжительность переговоров по Йемену в Женеве не определена - ООН
    18:52 14.06.2015
    82Военная кампания в Йемене
    Как сообщил официальный представитель отделения ООН в Женеве Ахмад Фаузи, многое будет зависеть от результатов первого дня. "Надеемся, что в понедельник удастся достичь прогресса, который позволит продолжить работу", - сказал он.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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