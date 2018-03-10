С иранской стороны в переговорах принял участие замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи. Он также отметил полезность проведенных переговоров, подчеркнув, что "пока еще рано судить о прогрессе, но мы пытаемся устранить разногласия".
Как ожидается, очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе начнется в воскресенье в 10:00 с пленарного заседания без участия иранской делегации. В 11:00 к переговорщикам должен присоединиться замглавы МИД Ирана.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.