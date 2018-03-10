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    Аббас Аракчи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг Ирана
    Иран ожидает решения ряда вопросов с "шестеркой" в воскресенье
    08:20 29.03.2015
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    По словам заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, был достигнут некоторый прогресс по ряду вопросов касательно ядерной программы Тегерана в виде новых идей. Тем не менее, решение пока не найдено.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    Госсекретарь США и глава МИД Ирана завершили переговоры по ядерной программе
    17:30 23.02.2015
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    Переговоры, в которых также принимали участие глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и министр энергетики США Эрнест Мониз, завершены, делегации покидают зал заседаний.
    Переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве. Архивное фото
    ЕС оценил переговоры "шестерки" и Ирана как "серьезные и полезные"
    04:06 19.01.2015
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    С иранской стороны в переговорах принял участие замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи. Он также отметил полезность проведенных переговоров, подчеркнув, что "пока еще рано судить о прогрессе, но мы пытаемся устранить разногласия".
    Здание МИД РФ
    Замглавы МИД РФ провел переговоры с иранской делегацией по встрече в Женеве
    00:21 18.01.2015
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    Как ожидается, очередной раунд переговоров "шестерки" международных посредников по иранской ядерной программе начнется в воскресенье в 10:00 с пленарного заседания без участия иранской делегации. В 11:00 к переговорщикам должен присоединиться замглавы МИД Ирана.
    Переговоры по вопросам ядерной программы Ирана
    Переговоры Ирана и "шестерки" пройдут 17 декабря в Женеве
    22:01 11.12.2014
    87Мир напрягся. Массовые протесты в Иране
    Иранская делегация проведет ряд двусторонних встреч уже в понедельник, у Ирана также будут переговоры с американской делегацией, сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
    Флаги Ирана. Архивное фото
    Переговоры по иранскому ядерному вопросу возобновятся через две недели
    08:51 29.09.2014
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    Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что между переговорщиками пока остаются "разногласия по ряду важных вопросов".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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