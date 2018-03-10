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    Атланта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Аэропорт Атланты
    Самый загруженный в мире аэропорт обесточен, перестал принимать рейсы
    22:59 17.12.2017
    1530
    Международные рейсы, направляющиеся в обесточенный аэропорт Атланты, перенаправляют в другие воздушные гавани, сообщает Служба таможенного и пограничного контроля США.
    В метро Атланты произошла стрельба
    В США мужчина устроил стрельбу в поезде
    11:24 14.04.2017
    50
    Мужчина устроил стрельбу в поезде, затем вышел на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция была временно закрыта. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них.
    Обрушение эстакады в Атланте
    Масштабный пожар и обрушение эстакады в Атланте 
    05:25 31.03.2017
    172
    Во время обрушения на эстакаде не было машин. Пожарные полагают, что загореться могли большие катушки пластиковых труб, которые хранились под автомагистралью.
    Обрушение эстакады в Атланте
    Участок эстакады обрушился в результате пожара в Атланте
    04:09 31.03.2017
    78
    По данным местных СМИ, во время ЧП на эстакаде не было машин, так как из-за пожара этот участок шоссе перекрыли. Сведений о пострадавших не поступало.
    ФБР
    ФБР изучает сообщение о бомбе в 55-этажном небоскребе в Атланте
    21:57 08.08.2016
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    Владелец 55-этажного здания, самого высокого в городе, принял решение не закрывать небоскреб и не объявлять эвакуацию, предоставив арендаторам право принятия решения о дальнейших действиях после поступления угрозы.
    Блокирование движения в Атланте
    Более тысячи протестующих заблокировали движение на мосту в Атланте
    04:36 09.07.2016
    295Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    По данным СМИ, более тысячи человек заблокировали автомобильный мост и не дают проехать автомобилям, десятки машин были заблокированы на автомобильной эстакаде, соединяющей город и скоростную магистраль.
    Самолет
    Самый загруженный аэропорт Атланты повысил безопасность из-за атак в Париже
    07:40 14.11.2015
    277Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Международный аэропорт "Хартсфилд-Джексон" Атланты расположен в 11 километрах к югу от центрального делового района города. Он является самым загруженным в мире аэропортом по пассажирскому трафику и по взлётам-посадкам.
    Бобби Кристина Браун - дочь американской певицы Уитни Хьюстон. Архивное фото
    Дочь Уитни Хьюстон отключат от систем жизнеобеспечения
    17:31 10.02.2015
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    Отключение Бобби Кристины от системы жизнеобеспечения планируется на 11 февраля - день третьей годовщины смерти Уитни Хьюстон.
    Шприц. Архивное фото
    Дочь певицы Уитни Хьюстон госпитализирована
    22:43 31.01.2015
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    Бобби Кристину доставили в госпиталь North Fulton города Розуэлл после того, как ее обнаружили в бессознательном состоянии. Врачам удалось спасти девушку. Детали инцидента уточняются.
    Наклейка на тему Эболы
    Переболевшая Эболой медсестра выписана из больницы в США
    20:36 28.10.2014
    31Эпидемия Эболы
    Винсон заразилась болезнью, ухаживая за гражданином Либерии, скончавшимся позже от лихорадки в больнице Далласа.
    Ученые. Архивное фото
    РФ не спешит уничтожать свою коллекцию оспы
    12:51 14.10.2014
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    Коллекция хранится в российском научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", она пробудет там пока ВОЗ РФ не вынесет окончательного решения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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