Мужчина устроил стрельбу в поезде, затем вышел на станции Уэст Лэйк, где был задержан. Станция была временно закрыта. Пострадавшие были доставлены в больницу, где медработники констатировали смерть одного из них.
Владелец 55-этажного здания, самого высокого в городе, принял решение не закрывать небоскреб и не объявлять эвакуацию, предоставив арендаторам право принятия решения о дальнейших действиях после поступления угрозы.
По данным СМИ, более тысячи человек заблокировали автомобильный мост и не дают проехать автомобилям, десятки машин были заблокированы на автомобильной эстакаде, соединяющей город и скоростную магистраль.
Международный аэропорт "Хартсфилд-Джексон" Атланты расположен в 11 километрах к югу от центрального делового района города. Он является самым загруженным в мире аэропортом по пассажирскому трафику и по взлётам-посадкам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".