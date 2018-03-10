Эпидемиолог Кейси Хикокс оказывала помощь больным Эболой в Сьерра-Леоне. Она прибыла в аэропорт Ньюарка в конце октября 2014 года. После семичасового ожидания в больнице ее принудительно поселили в палатку, расположенную во дворе госпиталя.
Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
Как сообщает глава миссии Организации Объединенных Наций в Либерии Карин Ландгрен, заражение смертельным вирусом их сотрудника было выявлено во вторник, после чего он незамедлительно был направлен в больницу.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила контракт с правительством Кубы, согласно которому ВОЗ гарантирует перемещение в третьи страны персонала, работающего в Западной Африке. В Сьерра-Леоне работают 165 кубинских врачей.
Пациент, чей пол и возраст не раскрывается, был помещен на обследование в Общеклиническую больницу штата Массачусетс во вторник. Согласно заявлению больницы, пациент находится в специально оборудованной части медицинского сооружения.
Как отметили в ВОЗ, ошибка касалась общего числа смертей по Либерии, которых в результате оказалось более чем на тысячу меньше. При этом Организация располагает лишь общими данными о том, сколько человек погибло в этой стране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".