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    Вспышка Эболы (2014)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Медсестра в США требует $250 тыс от властей, изолировавших ее из-за Эболы
    00:52 23.10.2015
    50Эпидемия Эболы
    Эпидемиолог Кейси Хикокс оказывала помощь больным Эболой в Сьерра-Леоне. Она прибыла в аэропорт Ньюарка в конце октября 2014 года. После семичасового ожидания в больнице ее принудительно поселили в палатку, расположенную во дворе госпиталя.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Мужчина госпитализирован в Японии с подозрением на лихорадку Эбола
    03:30 16.07.2015
    24Вирус Эбола шагает по планете
    По прилету в токийский международный аэропорт Нарита у японца была выявлена температура 38,7 градуса. Мужчину госпитализировали в одну из клиник префектуры Тиба, а пробы крови направлены для анализа
    Медики в защитных костюмах госпитализируют зараженного вирусом Эбола
    Международные доноры выделят дополнительные $3,4 млрд для борьбы с Эболой
    05:25 11.07.2015
    47Эпидемия Эболы
    По словам главы Программы развития ООН Хелен Кларк, в общей сложности размер средств, которые доноры пообещали выделить на борьбу с вирусом, достиг 5,18 миллиардов долларов.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Прибывший из Африки мужчина госпитализирован в США с подозрением на Эболу
    06:33 30.05.2015
    60Эпидемия Эболы
    Мужчина, которому около 30 - 35 лет, находится под наблюдением врачей инфекционного отделения больницы при Канзасском университете. Известно, что он вернулся в США из Сьерра-Леоне, где навещал родных.
    Прекращение распространения вируса Эбола в Либерии
    ВОЗ объявила Либерию страной, свободной от Эболы
    02:58 10.05.2015
    45Вирус Эбола шагает по планете
    В стране не было зафиксировано ни одного случая заражения Эболой в течение 42 дней - по истечение этого периода страну объявили свободной от эпидемии.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Количество зараженных вирусом Эбола достигло почти 25 тысяч - ВОЗ
    18:13 30.03.2015
    111
    Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые данные относительно заболевших вирусом Эболы - общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев.
    Международный валютный фонд
    МВФ спишет $100 млн долга со стран, пострадавших от Эболы
    19:13 05.02.2015
    39Эпидемия Эболы
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард также заявила, что в ближайшее время фонд рассмотрит вопрос о выделении дополнительной помощи Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии в размере 160 миллионов долларов.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Число погибших от Эболы в Африке составило 8959 человек - ВОЗ
    18:58 03.02.2015
    77Эпидемия Эболы
    По информации Всемирной организации здравоохранения, в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне число зараженных составляет 22 тысячи 444 человека.
    Похороны погибших от Эболы во Фритауне
    Число жертв Эболы в трех странах Африки превысило 8 тыс человек - ВОЗ
    20:01 05.01.2015
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    Речь идет о Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. По информации ВОЗ на 5 января, число зараженных вирусом Эбола в трех странах составляет 20,656 человек.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Диагноз второго пациента из Шотландии с подозрением на Эболу не подтвердился
    05:02 31.12.2014
    54Эпидемия Эболы
    "Тесты на Эболу пациента в больнице Aberdeen Royal Infirmary показали отрицательный результат", - говорится в заявлении на сайте правительства Шотландии.
    Распространение вируса Эбола в мире (зеленым цветом отмечены нитевидные частицы вируса Эбола)
    Мужчина госпитализирован в столичном округе Японии с подозрением на Эболу
    05:36 29.12.2014
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    Как сообщил медикам сам мужчина, он не имел прямого контакта с зараженными людьми в этой западноафриканской стране, но помогал с похоронами скончавшихся от этого вируса.
    Медики в защитных костюмах госпитализируют зараженного вирусом Эбола
    Зафиксирован четвертый случай заражения Эболой миротворца ООН в Либерии
    19:19 24.12.2014
    77Эпидемия Эболы
    Как сообщает глава миссии Организации Объединенных Наций в Либерии Карин Ландгрен, заражение смертельным вирусом их сотрудника было выявлено во вторник, после чего он незамедлительно был направлен в больницу.
    Похороны погибших от Эболы во Фритауне
    Число умерших от лихорадки Эбола в мире превысило 7,3 тыс человек
    15:50 20.12.2014
    108
    ВОЗ отмечает, что почти 500 новых смертей по сравнению с опубликованными 17 декабря данными приходятся на три африканские страны - Сьерра-Леоне, Либерия и Гвинея, где продолжает бушевать эпидемия.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    Медсестра с признаками лихорадки Эбола госпитализирована в Вашингтоне
    18:36 11.12.2014
    115Эпидемия Эболы
    Медсестра будет находиться в "особом отделении госпиталя, специально оборудованном аппаратурой для лечения инфекционных заболеваний", сообщила пресс-служба Национальных институтов здравоохранения.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Число зараженных Эболой в Африке составило 17800 человек - ВОЗ
    21:14 08.12.2014
    59Эпидемия Эболы
    Число зараженных смертельным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне составило 17800 человек, 6331 погибли, приводит Всемирная организация здравоохранения.
    Проведение диагностического теста лихорадки Эбола
    Кубинский врач, вылечившийся от Эболы, готов и дальше бороться с эпидемией
    03:10 07.12.2014
    52Эпидемия Эболы
    Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заключила контракт с правительством Кубы, согласно которому ВОЗ гарантирует перемещение в третьи страны персонала, работающего в Западной Африке. В Сьерра-Леоне работают 165 кубинских врачей.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Двое врачей скончались в Сьерра-Леоне от лихорадки Эбола
    02:15 06.12.2014
    38Эпидемия Эболы
    Число жертв Эболы в Сьерра-Леоне достигло 10 человек, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на местные источники.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Пациент с подозрением на Эболу госпитализирован в Бостоне
    04:45 03.12.2014
    68Эпидемия Эболы
    Пациент, чей пол и возраст не раскрывается, был помещен на обследование в Общеклиническую больницу штата Массачусетс во вторник. Согласно заявлению больницы, пациент находится в специально оборудованной части медицинского сооружения.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама просит конгресс одобрить выделение допсредств на борьбу с Эболой
    04:30 03.12.2014
    44Эпидемия Эболы
    США не могут победить Эболу без дополнительного финансирования, это дорогое предприятие и средства заканчиваются, заявил президент США Барак Обама.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола
    ВОЗ скорректировала данные по погибшим от Эболы в сторону уменьшения
    23:14 01.12.2014
    42Эпидемия Эболы
    Как отметили в ВОЗ, ошибка касалась общего числа смертей по Либерии, которых в результате оказалось более чем на тысячу меньше. При этом Организация располагает лишь общими данными о том, сколько человек погибло в этой стране.
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