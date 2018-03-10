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    Гондурас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Сейсмограмма. Архивное фото
    В Гондурасе объявили об опасности цунами после мощного землетрясения
    06:51 10.01.2018
    143
    Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Мощное землетрясение произошло у побережья Гондураса, возможно цунами
    05:09 10.01.2018
    207
    Эпицентр толчков магнитудой 7,8 располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.
    Беспорядки в Гондурасе
    В Гондурасе введен комендантский час, отменены конституционные гарантии
    06:31 02.12.2017
    217
    Комендантский час будет действовать в течение десяти дней с 18 часов вечера до 6 часов утра. Массовые беспорядки в Гондурасе начались на фоне президентских выборов.
    Огромные шоколадка, лепёшка и пирог: в Перу, Гондурасе и Боснии попытались установить мировой рекорд
    В Перу, Гондурасе и Боснии попытались установить мировой кулинарный рекорд 
    09:19 16.10.2017
    79
    Гигантские шоколадка, лепёшка и пирог - повара в Перу, Гондурасе и Боснии попытались установить мировой кулинарный рекорд.
    Полиция Гондураса
    Гондурас назван страной с наибольшим процентом убийств на число населения
    19:49 17.05.2017
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    Второе место в этом рейтинге занимает Сальвадор, на третьем находится Венесуэла. Вся первая десятка стран с самыми высокими показателями занята государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.
    Полиция на месте преступления в Гондурасе
    Транспорт в Гондурасе перевели на безналичную оплату из-за преступности
    06:26 25.06.2016
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    Власти намерены уменьшить проблему насилия в транспорте, когда преступники атакуют автобусы и такси в надежде отобрать заработанные деньги у водителей.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    Власти Гондураса объявили в стране ЧП из-за вируса Зика
    08:09 02.02.2016
    102
    Всего в центральноамериканской стране менее чем за три месяца было зафиксировано 3649 предполагаемых случаев заражения вирусом.
    Полиция Гондураса
    В Гондурасе застрелен защитник национальной сборной по футболу
    04:23 11.12.2015
    385
    По предварительным данным, неизвестный преступник выстрелил 26-летнему футболисту в голову на парковке одного из торговых центров. Причины нападения на Перальту пока неизвестны.
    Полиция Гондураса
    Сто кубинских мигрантов задержаны в Гондурасе по пути в США
    07:22 31.10.2015
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    Всех задержанных доставили в ближайшее представительство национального института миграции Гондураса в городе Чолутека. Сейчас решается их дальнейшая судьба.
    Наводнение. Архивное фото
    Проливные дожди привели к гибели пяти человек в Гондурасе
    07:42 18.10.2015
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    Проливные дожди идут в Гондурасе с пятницы. В основном осадки нанесли ущерб департаментам Санта-Барбара и Кортес, там уничтожены плантации и разрушены жилые дома. В этих департаментах объявлена тревога.
    Юлия Тимошенко
    Петиция о назначении Тимошенко послом в Гондурасе набрала 25 тыс голосов
    14:38 05.10.2015
    310
    Необходимое для рассмотрения президентом количество голосов за данную петицию было собрано за 21 день. По состоянию на середину дня понедельника петицию поддержали 25 036 человек.
    Военные США. Архивное фото
    США намерены разместить в Гондурасе военный контингент
    03:44 08.04.2015
    39
    Речь идет примерно о 250 морских пехотинцах, которые могут быть размещены на базе ВВС Soto Cano в Гондурасе. По планам Вашингтона, они должны будут осуществлять гуманитарные миссии в случае необходимости в странах региона.
    Полиция Гондураса
    Из парламента Гондураса украли компьютеры
    23:57 06.04.2015
    75
    По информации национального управления уголовных расследований Гондураса, преступники проникли в центр стратегических исследований при парламенте, охранники конгресса ничего странного во время пасхальных каникул не заметили.
    Пожар на месте взрыва. Архивное фото
    Более 70 человек ранены при взрыве на ярмарке в Гондурасе
    04:44 21.02.2015
    46
    Газ взорвался на сельскохозяйственной ярмарке в столице Гондураса Тегусигальпе. Среди пострадавших - шестеро детей.
    Пистолет
    Бойфренд сестры "Мисс Гондураса" признался в убийстве обеих девушек
    18:49 19.11.2014
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    Мария Хосе Альварадо и ее сестра София Тринидад исчезли на прошлой неделе. Девушки пропали после того, как участвовали в празднике на одном из курортов Гондураса.
    Гавана
    Куба восстановила полноценные дипотношения с Гондурасом
    03:06 29.10.2014
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    Новый кубинский посол Серхио Олива Герра вручил свои верительные документы замглавы МИД центральноамериканской страны Роберто Очоа.
    Больной Эболой
    Гондурас выслал американцев из-за контакта с умершим от вируса Эбола
    07:29 18.10.2014
    92Вирус Эбола шагает по планете
    По словам Батрес, американцев отправили на родину самолетом, сейчас они находятся в госпитале Далласа. В Гондурас они прибыли на прогулочном судне Carnival Magic.
    Болельщик сборной Мексики. Архивное фото.
    Сборная Мексики по футболу обыграла Гондурас в товарищеском матче
    06:39 10.10.2014
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    На ЧМ в Бразилии мексиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли голландцам.
    Игрок Джердан Шакири. Архивное фото
    Хет-трик Шакири стал 50-м в истории чемпионатов мира по футболу
    08:06 26.06.2014
    56Чемпионат мира по футболу 2014
    Встреча группового этапа сборных Швейцарии и Гондураса закончилась со счетом 3:0. Шакири отличился на 6-й, 31-й и 71-й минутах и был признан лучшим игроком матча.
    Игроки сборной Гондураса. Архивное фото
    Сборная Гондураса пожаловалась в ФИФА из-за ЧП в Бразилии
    12:28 17.06.2014
    98Чемпионат мира по футболу 2014
    Инцидент произошел около 02:00 ночи, спустя два часа, как команда вернулась в отель после матча группового этапа со сборной Франции во время турнира в Бразилии.
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