Проливные дожди идут в Гондурасе с пятницы. В основном осадки нанесли ущерб департаментам Санта-Барбара и Кортес, там уничтожены плантации и разрушены жилые дома. В этих департаментах объявлена тревога.
Речь идет примерно о 250 морских пехотинцах, которые могут быть размещены на базе ВВС Soto Cano в Гондурасе. По планам Вашингтона, они должны будут осуществлять гуманитарные миссии в случае необходимости в странах региона.
По информации национального управления уголовных расследований Гондураса, преступники проникли в центр стратегических исследований при парламенте, охранники конгресса ничего странного во время пасхальных каникул не заметили.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".