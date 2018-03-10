Как заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, склад в Москве, на котором накануне произошел масштабный пожар, неоднократно проверялся. По словам главного спасателя РФ, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения.
По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров произошло 25 февраля. В ночь на 28 февраля в шахте прогремел новый взрыв. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что возможности выжить у остававшихся под землей 26 шахтеров нет.
Как сообщили в МЧС РФ, конвоем будут доставлены продукты питания, медикаменты, а также экипировка для местных пожарных и спасателей и оборудование для ремонта систем энергетики и теплоснабжения в населенных пунктах перед близящимися холодами.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров произошло 25 февраля. В ночь на 28 февраля в шахте прогремел новый взрыв. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что возможности выжить у остававшихся под землей 26 шахтеров нет.