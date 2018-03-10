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    Владимир Пучков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    На месте падения Ан-148 найден "черный ящик" - МЧС России
    19:51 11.02.2018
    577Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Бортовой самописец Ан-148 найден на месте падения самолета в Московской области. Поиски второго "черного ящика" осложняются большим количеством снега в районе крушения.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Поисковая операция на месте крушения Ан-148 
    19:08 11.02.2018
    1231Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Глава российского МЧС заявил, что спасатели будут проводить поисковую операцию на месте падения самолета Ан-148 круглосуточно. Уже известно, что все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Архивное фото
    В январе в Донбасс отправят очередной гуманитарный конвой - МЧС РФ
    12:44 22.01.2017
    167Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Согласно информации, после завершения всех процедур согласования с украинской стороной, Международным комитетом Красного Креста конвой будет отправлен в этом месяце.
    Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
    "Черные ящики" разбившегося Ту-154 пока найти не удалось - МЧС РФ
    11:20 26.12.2016
    164Крушение Ту-154. Расследование
    Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, бортовые самописцы в Ту-154 не оборудованы радиомаяками, поэтому для их поиска будет привлечена спецтехника.
    Пожар на складе в Москве
    МЧС РФ ранее выявляло нарушения на сгоревшем в Москве складе
    13:45 23.09.2016
    42Пожар в Москве. Гибель спасателей
    Как заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, склад в Москве, на котором накануне произошел масштабный пожар, неоднократно проверялся. По словам главного спасателя РФ, в ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения.
    Гуманитарный конвой для юго-востока Украины. Архивное фото
    МЧС РФ анонсировало отправку нового гумконвоя в Донбасс
    19:55 15.08.2016
    131АТО: в предчувствии военного положения.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что РФ действует строго в рамках Минских договоренностей по оказанию гуманитарной помощи и поддержки жителям Донецкой и Луганской областей.
    Поиск пропавшего в Иркутской области самолета Ил-76 МЧС России
    Поисковая операция на месте крушения Ил-76 МЧС РФ завершена
    06:41 04.07.2016
    424Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По заявлению глава МЧС РФ Владимира Пучкова, спасатели завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы, но группировка пока остаётся на месте и обеспечивает работу следователей Следственного комитета России.
    Отправка гуманитарного конвоя для населения Донбасса
    До конца года в Донбасс отправятся еще шесть гумконвоев - МЧС РФ
    17:32 27.06.2016
    296Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Что касается планов на поставку гумконвоев в Донбасс в следующем году, то этот вопрос, по словам главы МЧС России, будет решаться в сентябре на форуме по международной гуманитарной помощи.
    В Карелии во время турпохода погибли дети
    МЧС РФ: работы в районе ЧП на озере в Карелии ведутся круглосуточно
    03:27 20.06.2016
    124Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    По словам главы МЧС России, Владимира Пучкова, "задействована авиация, беспилотники, работает вся группировка спасателей круглосуточно, благо в Карелии белые ночи".
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Катастрофа Boeing: оба "черных ящика" найдены, озвучены версии происшествия
    20:13 19.03.2016
    1377Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Оба "черных ящика" Boeing 737-800 обнаружены, они в нормальном состоянии. В ближайшее время самописцы будут переданы специалистам для расшифровки, которую обещают провести как можно быстрее.
    Обрушение горных пород в шахте Северная
    Авария на шахте "Северная" в Воркуте: погибли десятки горняков 
    15:29 28.02.2016
    475Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    Обрушение в шахте "Северная" в Воркуте на глубине 748 метров произошло 25 февраля. В ночь на 28 февраля в шахте прогремел новый взрыв. Глава МЧС РФ Владимир Пучков заявил, что возможности выжить у остававшихся под землей 26 шахтеров нет.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Архивное фото
    Спасатели пытаются связаться с шахтерами в шахте "Северная" - МЧС РФ
    04:35 26.02.2016
    248Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, спасательная операция осложнена, с одной стороны от аварийного участка образовались три мощных завала, с другой стороны - сильное задымление.
    Колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью
    РФ оказывает Донбассу гумпомощь в соответствии с минскими соглашениями - МЧС
    22:42 27.12.2015
    255Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Согласно информации, отправлено 48 гуманитарных конвоев, доставлено более 57 тонн грузов гуманитарной помощи. Уже спланировано оказание гуманитарной помощи Донбассу в 2016 году.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Архивное фото
    Поиск тел погибших при крушении A-321 завершится в ближайшие дни - МЧС РФ
    05:15 01.11.2015
    367Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Крупнейшая катастрофа в истории российской авиации произошла в субботу: лайнер авиакомпании "Когалымавиа" Airbus А-321, на борту которого находились 224 человека, потерпел крушение в Египте.
    Гуманитарный конвой МЧС РФ. Архивное фото
    МЧС РФ в четверг отправит в Донбасс очередной гумконвой
    01:14 22.10.2015
    22Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как сообщили в российском министерстве, свыше 100 автомобилей доставят в Донбасс более 1000 тонн гуманитарных грузов. Среди них продукты питания, в том числе консервы, крупы и сахар.
    Конвой с гуманитарной помощью для Донбасса. Архивное фото
    Россия подготовила для Донбасса очередной гумконвой
    02:59 17.09.2015
    56Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как сообщили в МЧС РФ, конвоем будут доставлены продукты питания, медикаменты, а также экипировка для местных пожарных и спасателей и оборудование для ремонта систем энергетики и теплоснабжения в населенных пунктах перед близящимися холодами.
    Пожары в Забайкальском крае
    Глава МЧС РФ попросил забайкальских спасателей не расслабляться
    08:20 15.08.2015
    108
    Глава МЧС поставил задачу заблаговременно начать подготовку к пожароопасному периоду 2016 года, чтобы "весной мы не принимали экстраординарных мер".
    Отправка гуманитарного конвоя для населения Донбасса
    Гумколонна из более 100 автомобилей в четверг отправится в Донбасс - МЧС РФ
    11:01 24.06.2015
    97Переговоры по Донбассу
    Глава ведомства Владимир Пучков заявил, что в настоящее время ведется подготовка очередного гуманитарного конвоя, который доставит в Донбасс более 1000 тонн продуктов питания и медикаментов.
    Конвой с гуманитарной помощью для Донбасса
    МЧС РФ призывает МККК активнее сотрудничать в оказании помощи Донбассу
    02:47 16.06.2015
    82Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Как заявил Владимир Пучков, МЧС России планирует продолжать оказание помощи Донецку и Луганску в соответствии со всеми международными нормами. В настоящее время РФ готовит 30-й гуманитарный конвой.
    Грузовой автомобиль из очередной колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
    Очередной гумконвой отправится из России в Донбасс 14 мая - МЧС РФ
    12:49 29.04.2015
    45Доставка гуманитарной помощи из РФ в Украину
    Согласно информации главы МЧС РФ Владимира Пучкова, график отправления четырех конвоев уже утвержден правительством. В Донбасс планируют отправить строительные материалы, шифер, стекло и лес.
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    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Поисковая операция на месте крушения Ан-148 
    19:08 11.02.2018
    1231
    Глава российского МЧС заявил, что спасатели будут проводить поисковую операцию на месте падения самолета Ан-148 круглосуточно. Уже известно, что все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    На месте падения Ан-148 найден "черный ящик" - МЧС России
    19:51 11.02.2018
    577
    Бортовой самописец Ан-148 найден на месте падения самолета в Московской области. Поиски второго "черного ящика" осложняются большим количеством снега в районе крушения.
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