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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    График состояния рынка. Архивное фото
    S&P 500 достиг максимума за 2015 г, Nasdaq - за 15 лет
    23:43 12.02.2015
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    Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,62% - до 17972,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96 %, до 2088,48 пункта, высокотехнологичный индекс NASDAQ - на 1,18%, до 4857,61 пункта.
    Борьба с Эболой. Архивное фото
    КНДР вводит запрет на въезд иностранных туристов из-за Эболы
    12:59 23.10.2014
    47Эпидемия Эболы
    По данным ВОЗ, всего на 19 октября в пяти странах, где был обнаружен вирус Эболы, зарегистрировано 9936 заразившихся и 4877 погибших от смертельного заболевания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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